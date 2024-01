A női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 11. fordulójában szerdán 18.00-tól a lengyel Polski Cukier AZS UMCS Lublin együttesének vendége lesz a DVTK Hun-Therm csapata. Utóbbi gárda a nyolc csapatos mezőny 2. helyén áll, 8 győzelemmel és 2 vereséggel, míg a tabella utolsó helyén szerénykedő házigazdák mindössze egyszer nyertek – hazai környezetben, tavaly október 19-én, a romániai ACS Sepsi-SIC ellen (76-65), ám az óta lejátszott hét EL-találkozó mindegyikén alulmaradtak – és jelenleg kilenc vereségnél tartanak. Az egyetlen győzelmük után hat nappal, Diósgyőrben is szépen, vagy inkább csúnyán kikaptak, 74-44-re.



Cserélgettek

A gyenge szereplésük nem csak a nemzetközi porondon, hanem bajnoki szinten is megmutatkozik, a tavalyi aranyérmes együttes mindössze a 6. helyen szerénykedik a 11 csapatos tabellán. A várakozástoktól elmaradt eredmények miatt a lubliniak elkezdték kicserélni a légiósaikat, három külföldit, köztük az előző évadban a DVTK-ban szerepelt Bernáth Rékát is elküldték, és amerikaiakat hoztak helyettük. Centerposztra Shookot, irányítónak Burtont, bedobóban pedig Gosst. Előbbi két játékos már a tavalyi év végén csatlakozott a lengyel csapathoz, és a mostani meccs egyik kérdése az lesz, hogy meddig jutott az építkező munkában a lublini gárda, akiknél a svéd Gustaffson számít a legértékesebb játékosnak.

A meccsre –, amely a diósgyőriek szempontjából nagy téttel bír, hiszen ha nyernek a piros-fehérek, akkor matematikailag biztossá válik, hogy a csoportkör végén az első négy között, vagyis rájátszást érő helyen végeznek – kedden reggel busszal kelt útra a DVTK Hun-Therm, nem a teljes kerettel.

– Sajnos, Garbin térde változatlanul rakoncátlankodik, emiatt nem játszott az ausztrál kosarasunk a szombati, BEAC elleni bajnokin sem, és emiatt nem tartott velünk erre az útra – mondta Völgyi Péter, a diósgyőriek vezetőedzője, majd így folytatta: – De hogy valami jót is mondjak: Kányási Veronika, a csapatkapitányunk itt van velünk. Hosszú kihagyását követően ezen a héten először vett részt a kontakt játékban, és bár semmi esetre sem szeretnénk siettetni a visszatérését, lehet, hogy a Lublin ellen értékes játékperceket tud majd eltölteni a pályán.



Egységesebb

A DVTK Hun-Therm szakvezetőjének szóba hoztuk azt is, hogy a lublini csapat nagyot változott a két csapat egymás elleni, valamivel több mint két hónappal ezelőtti összecsapásához képest.

– Három amerikai légióst igazoltak, akik a lengyel bajnokságban együtt is pályán lehetnek, az Euroliga találkozóra azonban csak két Európán kívüli kosarast lehet nevezni, úgyhogy valaki biztosan kimarad majd közülük, kíváncsian várjuk mi is, hogy ki lesz az. Nehezebb volt feltérképezni őket a sok változás miatt, az biztos, hogy mást játszanak a bajnokságban, és mást a nemzetközi porondon. Betonkemény és stabil zónavédekezésre számítunk, kívülről és belülről is támadjuk majd őket. A Lublin erősebb, mint volt, amikor Diósgyőrben jártak, egységesebb csapatuk van, és tét nélkül játszhatják ezt a mérkőzést, ugyanis a továbbjutásra már nincs esélyük. Számunkra viszont annál nagyobb a tét, a győzelem megszerzésével bebiztosíthatjuk a továbbjutást.



Több mint száz

A 861 fő befogadásara alkalmas lublini sportcsarnokban, ahol a meccset rendezik, nem csak lengyel szurkolók lesznek jelen, hanem magyar, diósgyőri drukkerek is.

– Útközben is találkoztunk piros-fehér szurkolókkal, és információink szerint szerdán is sokan kelnek majd útra, ami nagyon jó érzéssel tölt el bennünket – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Tudomásunkra jutott, hogy a lublini klub online jegyértékesítési rendszerében támadt egy kis zavar, de a rendező klub értesített minket arról, hogy a helyszínen, a meccs előtt is lesz jegyárusítás, és ennek köszönhetően vélhetően nem marad le egy DVTK drukker sem a meccsről, aki útnak indult. Nem kizárt, hogy száznál is többen támogatnak majd minket a lelátóról… Nagyon nagy erőt ad ez nekünk, és büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sokan elkísérnek minket. Azon leszünk, hogy örömet szerezzünk nekik, illetve azoknak is, akik otthonról követik a szereplésünket.