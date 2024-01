A női kosárlabda Euroliga 2023/24-es évadjában, a csoportkör utolsó előtti fordulóját rendezik szerdán, a DVTK Hun-Therm 19.15-től a spanyol Valencia BC vendége lesz.

Az eddigi 12 körben három együttes szerzett jogot arra, hogy a február 21-én kezdődő rájátszásban, a két nyert meccsig tartó negyeddöntőben részt vegyen. Ehhez a két, nyolc-nyolc csapatos csoportokban az első négy helyek egyikét kell megszerezni. Mindezt a diósgyőri gárdának harmadikként sikerült, a török Fenerbahce és a cseh USK Praha után. Ez utóbbi két együttes biztos, hogy otthon kezdi a rájátszást, és ha szükség lesz harmadik meccsre, akkor azon is pályaválasztóként meccselhet, lévén a csoportok első két helyezettjét ez a jog megilleti. A DVTK Hun-Therm is ennek az elérése hajt, a piros-fehéreknek ehhez a hátralévő két mérkőzésükből egyet nyerniük kellene (az utolsó fordulóban, jövő héten kedden, az Euroliga címvédő Fenerbahce otthonába utaznak), de jelen helyzetet figyelembe véve kevés az esély arra, hogy a csoportkörben még egy meccset sikerre vigyenek. Ám lehet, hogy e nélkül is meg tudják tartani a 2. helyet a csoportban, ha a mostani fordulóban az olasz Schio pályaválasztóként legyőzi a spanyol Zaragozát, és előbbi csapat a jövő héten kedden nem tudni nyerni a Valencia vendégeként.

A DVTK Hun-Therm csapatának múlt vasárnapi meccséről, a Szigetszentmiklós elleni idegenbeli bajnokiról, amelyet 85-48-ra nyertek meg a diósgyőriek, három játékosuk is hiányzott, elsőként róluk érdeklődtünk a vezetőedzőnél.

– Garbin és Toman nem utazott el velünk, előbbi otthon készül, utóbbit szerdán fogják műteni. Egyedül Aho Nina állapotában van oly mértékű előre lépés, amely alapján rá, valamilyen mértékben, számíthatunk, ugyanis a magyar válogatott kosaras részt tudott venni az edzésen. És e mellett van még egy másik pozitívum is, az, hogy Grigalauskyte, aki térdsérülése ellenére vállalta a játékot a vasárnapi bajnokin, a könnyített edzésmunkának köszönhetően szintén alkalmasnak tűnik a bevetésre. A litván kosaras valószínűleg a február eleji, válogatott szünet alatt pihenheti ki a sérülését – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Fordított párosításban nyerni tudtunk a Valencia ellen, de akkor ők voltak hasonló helyzetben, mint most mi, hogy nem teljes a keretünk, ez alkalommal viszont fordított a helyzet.

Extrán

A diósgyőri edzőnek szóba hoztuk, hogy mindkét csapat számára jelentős téttel bír ez az összecsapás.

– Kétségtelen, hogy mindkét együttes számára kiemelt fontosságú ez a mérkőzés, a spanyoloknak a rájátszásba jutási remények életben tartásához kell a győzelem, nekünk pedig a csoport 2. helyének, a negyedöntő pálya előnyének a megszerzéséhez – mondta Völgyi Péter, aki a várakozásairól a következőket nyilatkozta: – Mi egy picit nyugodtabban játszhatunk, hiszen a továbbjutásunk már biztos, és ezzel nagy teher került le a vállunkról. Éppen ezért felszabadult kosárlabdát várok a lányoktól. Persze látjuk, hogy a Valencia félelmetes formát mutatott az elmúlt hetekben, és hogy az ukrán Iagupova leigazolásával erősödtek, amit jelez, hogy egy hete a spanyol riválisukat a Zaragozát, haza pályán 29 ponttal győzték le az Euroliga csoportkörében, és annak ellenére vezetik a spanyol bajnokságot, hogy a múlt héten szombaton volt egy kisiklásuk, amikor egy hosszú utazást követően, meglepetésre, 4 ponttal kikaptak az Ensino vendégeként. Szerintem ennek elsősorban mentális okai lehettek, és biztos, hogy tanulságokkal szolgált a számukra. Úgy gondolom, hogy nagyon extrán kell játszanunk, hogy meg tudjuk verni őket, ha nem lesznek faultproblémáink magas poszton, illetve közepesnél jobb dobóteljesítményre leszünk képesek, akkor összejöhet a siker.



A női kosárlabda Euroliga A-csoport állása, 12 forduló után

1. Fenerbahce (török) 22 pont

2. DVTK Hun-Therm 21 pont

3. Casademont Zaragoza (spanyol) 20 pont

4. Beretta Famila Schio (olasz) 20 pont

5. Valencia BC (spanyol) 18 pont

6. Lyon DLC ASVEL Feminin (francia) 15 pont

7. ACS Sepsi-SIC (romániai) 14 pont

8. Polski Cukier AZS UMCS Lublin (lengyel) 14 pont

A 13. forduló programja, január 24. (szerda), 18.00: Polski Cukier AZS UMCS Lublin – Lyon DLC ASVEL Feminin, 18.00: ACS Sepsi-SIC – Fenerbahce, 19.15: Valencia BC – DVTK Hun-Therm, 20.00: Beretta Famila Schio – Casademont Zaragoza.

A 14. forduló programja, január 30. (kedd), 17.00: Fenerbahce – DVTK Hun-Therm, 19.15: Valencia BC – Beretta Famila Schio, 20.00: Casademont Zaragoza – Polski Cukier AZS UMCS Lublin, 20.00: Lyon DLC ASVEL Feminin – ACS Sepsi-SIC.