A női kosárlabda NB I/A 12. fordulójában, szombaton 18.00-tól a VBW CEKK Cegléd vendége lesz a DVTK Hun-Therm csapata, az albertirsai sportcsarnokban, mivel a Pest megyei együttes itt rendezi hazai találkozóit.

A DVTK fordított párosításban 41 ponttal győzte le a sereghajtó, győzelem nélkül álló ceglédieket, de a veretlenül listavezetőnek ezen a meccsen nem lesz könnyű dolga, ugyanis sok játékosuk bajlódik egészségügyi problémákkal. Garbin még nem bevethető, Aho N.-re és Grigalauskytére is ráférne egy kis pihenés, a fiatal Tomant szerdán megműtötték. Ez utóbbi miatt változott a rotáció, és a 19 éves Oláh Fruzsina játéka került előtérbe, ugyanis az alapszakaszbeli bajnokik első két negyedében kötelező U20-as játékost szerepeltetni.

A fiatal bedobó pályafutása Ózdon indult, és a mostani évadban, az élvonalbeli bajnokság elején, az első hat fordulóban, néhány meccsen ugyan pályára lépett, de október 25-ig négy mérkőzésen kapott annyi játékpercet, mint a legutóbbi két bajnokin. Ezzel kapcsolatban előbb azt kérdeztük Oláh Fruzsinától, hogy nem volt-e türelmetlen, vagy szomorú emiatt.

– Abszolút nem voltam szomorú, próbáltam mindig úgy teljesíteni az edzéseken, hogy Völgyi Pétertől bizalmat kapjak. Sok olyan meccset játszott ebben a szezonban a csapat, amelyeken valószínűleg nem tudtam volna segíteni, ha bizalmat kapok, és látva ezt, türelmetlen sem voltam. Jól éreztem magam eddig is, ebben a remek közösségben, és amikor úgy nyert a csapat, hogy nem léptem pálya, ugyanolyan boldog voltam, mint amikor szóhoz jutottam – mondta a fiatal kosaras, akinek szóba hoztuk, hogy az előző két bajnokin, Toman Petra kiesése után ,,elővették”, és két hete, a bajnoki címvédő Sopron ellen nagyon jól szállt be, három triplát hintett. – Az összes eddigi felnőtt NB I-es mérkőzésem közül ez volt eddig a legemlékezetesebb, nagyon jó visszagondolni erre a mérkőzésre. Ugyanazon napon az U23-as csapattal, a másodosztályban is játszottunk egy bajnokit, és ezen nem igazán mentek jól a dolgok, sok dobást elhibáztam. De Völgyi Péter a felnőtt bajnokin azzal küldött pályára, hogy játsszak nyugodtan, és ha van lehetőségem, mindenképpen vállaljam el a távoli dobásokat, mert ebben jó vagyok. Jól esett, hogy bízik bennem, és amikor nem be egy triplakísérlet akkor is biztatott, hogy folytassam ezeket, ennek köszönhetően ért célba három is.

A kosarasnak szóba hoztuk, hogy az előző bajnokin, a Szigetszentmiklós ellen már 18 percet volt fent a pályán, és arról érdeklődtünk, hogy ezúttal mennyi játéklehetőségre számít.

– Nagyon jól esett az egy héttel ezelőtti bizalom, a keret fiataljaival próbáltunk, illetve próbálunk segíteni a tapasztalt játékosoknak abban, hogy egy picit pihenni tudjanak az erős menetelés közepette. Sajnos, most többen is sérüléssel bajlódnak, így a kevésbé erős ellenfelekkel szemben nekünk több játékidő jut, amit próbálunk hasznosan kitölteni – mondta Oláh Fruzsina, akitől azt is megkérdeztük, hogy mi kellene ahhoz, hogy a mostani akadályt, a Cegléd elleni meccset sikerrel vegyék. – Az előző kérdés percszámára vonatkozóan azért nem mondtam semmit, mert vannak kétségek. Természetesen szeretnék minél többet a pályán lenni, de hét közben betegséggel küszködtem, és bár azon vagyok, hogy a meccsen játszani tudjak, nem egyszerű a helyzet. Tudom, hogy a kereten belül sem, éppen ezért nagyon szeretnék segíteni. Nem lesz könnyű dolgunk ezen a mérkőzésen, de csapat összetartó ereje biztosan segít majd abban, hogy le tudjuk hozni ezt a meccset.