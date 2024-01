A női kosárlabda Euroligában szerdán egy meccs kivételével lejátszották a csoportkör 12. fordulójának mérkőzéseit. Már csak a ma 18.00-kor Miskolcon, a DVTK Arénában megrendezendő DVTK Hun-Therm – ACS Sepsi-SIC meccs van hátra, hogy teljes legyen a kör, hogy minden csapatnak azonos számú meccse legyen.

Ezen a diósgyőri összecsapáson a DVTK HT számára az a tét, hogy a klub történelme során először, bejut-e a legrangosabb európai kupasorozat rájátszásába. Ha győz, akkor igen, ráadásul ezzel visszaszerzi a csoport 2. helyét, és a hátralévő két forduló eredményeitől függetlenül, biztosan ott lesz a csoport négy legjobb csapata között, ami a legjobb 8 közé jutást eredményezi.

Ez egyben azt is jelentené, hogy az Euroliga negyeddöntő két nyert mérkőzésig tartó, február 21-én kezdődő csatájában részt vesz a DVTK Hun-Therm. Ha csoportmásodik tud lenni a piros-fehér gárda, amihez az kell, hogy vagy egy meccset nyerjen még, vagy a spanyol Zaragoza és az olasz Schio is kikapjon még egyszer-egyszer a csoportkörben (ami nem esélytelen, mert ha a következő fordulóban a Schio otthon játszva győz a Zaragoza ellen, az utolsó körben pedig kikap Valenciában az olasz csapat, akkor ez összejön), akkor a B-csoport 3. helyezettje ellen, – ami jelen állás szerint a francia Villeneuve d'Ascq LM csapata (jó esély van rá, hogy maradnak is harmadikok) – hazai környezetben kezdhetné meg a rájátszást. Ezen forgatókönyv szerint az EL-negyeddöntő második meccsét, a február 28-i találkozót kellene idegenben megvívnia a Diósgyőrnek, és a ha két összecsapás nem hozna döntést, akkor március 6-án Diósgyőrben dőlne el a Final Fourba jutás.

A női kosárlabda Euroliga A-csoport, 12. fordulójának eddigi eredményei:

Fenerbahce (török) – Polski Cukier AZS UMCS Lublin (lengyel) 72-61 (15-18, 26-14, 16-14, 15-15)

Valencia BC (spanyol) – Casademont Zaragoza (spanyol) 85-56 (25-21, 27-11, 24-11, 9-13)

Lyon DLC ASVEL Feminin (francia) – Beretta Famila Schio (olasz) 83-90 (21-20, 23-29, 23-25, 16-16)

A női kosárlabda Euroliga A-csoport állása

1. Fenerbahce 12 10 2 1021-789 22 2. Casademont Zaragoza 12 8 4 788-753 20 3. Beretta Famila Schio 12 8 4 863-805 20 4. DVTK Hun-Therm 11 8 3 725-683 19 5. Valencia BC 12 6 6 820-818 18 6. LDLC ASVEL Feminin 12 3 9 842-926 15 7. PC AZS UMCS Lublin 12 2 10 681-849 14 8. ACS Sepsi-SIC 11 2 9 743-860 13

A 13. forduló programja, január 24. (szerda), 18.00: Polski Cukier AZS UMCS Lublin – Lyon DLC ASVEL Feminin, 18.00: ACS Sepsi-SIC – Fenerbahce, 19.15: Valencia BC – DVTK Hun-Therm, 20.00: Beretta Famila Schio – Casademont Zaragoza.

A 14. forduló programja, január 30. (kedd), 17.00: Fenerbahce – DVTK Hun-Therm, 19.15: Valencia BC – Beretta Famila Schio, 20.00: Casademont Zaragoza – Polski Cukier AZS UMCS Lublin, 20.00: Lyon DLC ASVEL Feminin – ACS Sepsi-SIC.