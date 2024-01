DVTK Jegesmedvék – Újpesti TE 6–2 (1–0, 2–2, 3–0)

Miskolc, 910 néző. V.: Dósa, dr. Nagy A., Szabó D., Váczi.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Vosvrda) – Szirányi (1), Szathmáry, Esteves 1 (3), Lövei 2, Mattyasovszky (2) – Verveda, Bean, V. Razumnyak (2), Bartos, Berdnikov 1 – Vojtkó, Shkrabov, Miskolczi (1), Páterka, Kuleshov 2 – Szalay, Farkas M., Makai, J. Razumnyak. Vezetőedző: Steve Kasper.

Újpesti TE: Rajna (Sági) – Silfver, Nyquist, Laakkonen, Mestavainio (2), Saaralainen 1 – Franyó, Kiss D., Tiala, Just, Kiss P. – Pokornyi, Szabó R. (1), Kovács A. 1, Benk, Szabó-Rácz – Tornyai, Nádasy, Almás, Lőczi. Vezetőedző: Markus Juurikkala.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Steve Kasper: – Nagyon jól játszottunk hatvan percen keresztül. A fejlődés annak tudható be, hogy jól kontrolláltuk a korongot, lecsökkentettük az eladottak számát, nem adtunk lehetőséget a létszámfölényes lerohanásokra és a minőségi helyzetekre. Ezeket figyelembe véve nagyon elégedett lehetek azzal, ahogy játszottunk. Talán ez volt a legösszeszedettebb játékunk idén a teljes hatvan percet tekintve. Még amikor gólt szereztek, akkor sem pánikoltunk. Támadásban maradtunk és nem esett vissza a játékunk.

Markus Juurikkala: – Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelte a győzelmet. Az eredmény szoros volt az első két harmadban, ekkor még tartottuk magunkat, aztán már nem volt szoros a meccs. Nagyjából a játék minden elemében jobbak voltak a hazaiak, ezt el kell ismernünk. Mi nem tudtuk megemelni a játékunk szintjét, az pedig, hogy ennek mi lehet az oka jó kérdés. Az edző felelősssége, hogy a csapat készen álljon a meccsre, most ez nem így volt.



Az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 34 19 5 2 8 135–90 69

2. Corona Brasov 33 18 3 1 11 115–94 61

3. Budapest Jégkorong Akadémia HC 34 17 3 4 10 127–104 61

4. Sport Club Csíkszereda 33 17 1 5 10 126–110 55

5. Újpest TE 34 15 4 2 13 100–98 55

6. Gyergyói HK 33 14 3 4 12 112–111 52

7. DVTK Jegesmedvék 34 11 6 3 14 102–116 48

8. Debreceni EAC 34 12 4 2 16 104–115 46

9. Dunaújvárosi Acélbikák 35 8 – 7 20 87–120 31

10. FEHA 19 34 4 5 4 21 60–110 26



Az alapszakaszból még két mérkőzés van hátra, a Macik legközelebb pénteken 18 óra 30 perctől a Corona Brasov együttesét fogadják.