Röplabda: Magyar Kupa

Férfi Magyar Kupa, elődöntő-visszavágó

Pénzügyőr SE – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika (Budapest, szerda, 19.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – A múlt hét végi, szegedi bajnoki meccset sikerrel vettük, a hazaiak húzóembereit többnyire jól tudtuk semlegesíteni. Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, egy percig nem forgott veszélyben az, hogy akár egy szettet is elveszíthetünk. Még két találkozó van az erőltetett menetből, hogy hétvége-hétköznap ritmusban meccselünk, utána majd vissza fogunk állni a normál ritmusra, szükség is lesz a csapatnak egy kis regenerációra. De: az addig hátralévő két összecsapás nagyon fontos, ebből az egyik ez a kupavisszavágó. A Pénzügyőrrel szemben az első lépést megtettük itthon azzal, hogy nyertünk ellenük 3:0-ra, de a célunk elérése érdekében Budapesten százhúsz százalékot kell kiadnunk magunkból. Az egymás elleni bajnokin nagyon jól ment a támadások befejezése, szervezése, a labdák elosztása, ám adósok maradtunk a hatékony nyitásokkal. A múlt szerdán, a kupa első felvonásán ez utóbbiban feljavultunk, a blokkvédekezésben is hoztunk egy megfelelő szintet, viszont, egyen-ketten adósak maradtak a jó támadás befejezéssel. A két mérkőzés pozitív oldalait kellene ötvözni, az lenne az igazi. A lényeg, és igazából az számít, hogy gyűjtünk-e legalább egy pontot, nyert két játszmával, vagy elmegyünk az aranyszettig, és azt nyerjük meg. Reméljük, az előbbi valósul meg.

Még több röplabda hír a Boon.hu oldalán itt!