DVTK Hun-Therm – Sopron Basket bajnoki mérkőzést rendeznek vasárnap 17.00-tól Miskolcon, a DVTK Arénában, a női kosárlabda NB I/A 17. fordulója keretében. Az alapszakasz utolsó előttinek tervezett körét, a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott olimpiai kvalifikációs szereplése miatt hozták előre, erre a hét végére. Így a diósgyőri csapat négy nappal a Lengyelországban, a Polski Cukier AZS UMCS Lublin gárdájától, az Euroliga csoportkörében elszenvedett 56-37-es vereséget követően ismét pályára lép.

Gödröcske

A piros-fehérek eddigi útja, egészen szerdáig, gyönyörű volt, minden akadályt, gödröt remekül kikerültek, átugrottak, de Lublinban egy nem túl mélynek tűnő gödröcskénél rosszul léptek, és most az a kérdés, hogy az esés után mennyire lesznek járóképesek, hogy tovább haladhassanak előre.

– A vereségnek rengeteg összetevője van – mondta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, majd így folytatta: – Minden csapatnál előfordulnak sérülések, minket is utolért ez. Kányási kiesése miatt hol kettőt, hol három játékosuk is hiányzott, amikor Jovanovicra vagy Garbinra nem számíthattunk, és emiatt a játékpercek másoknak jutottak. Ennek a hatása jött ki Lublinban, nem fizikálisan, hanem pszichésen, azzal, hogy mindenki gyengén játszott. Ha volna olyan, hogy választani lehetne egy vereséget, hogy melyik legyen az a meccs, akkor az időbeliség miatt lehet, hogy ezt a mérkőzést mondtam volna, hiszen korábban bármikor sokkal rosszabbkor jött volna egy ilyen De van valami, ami miatt lehet, hogy mégsem erre esett volna a választás: a szurkolók. Sajnálom, hogy a nagy számú tábornak, azoknak, akik eljöttek Lublinba, nem tudtunk örömöt szerezni. Mindenki nagyon várta, hogy bebiztosítsuk a továbbjutást, és szinte minden együtt volt ehhez, de mégsem jött össze. És van, amit ettől is jobban sajnálok: Toman szerdai sérülését, hiszen egy nagyon nagy jövő előtt álló kosarast veszítettünk el, hosszabb időre.



Durva

Völgyi Péter ettől többet egyelőre nem akart, nem tudott mondani a fiatal kosaras sérüléséről, a Garbinnal és Kányásival kapcsolatos érdeklődésünkre viszont a következőket felelte:

– A két játékos a legjobb állóhelyes dobóink közé tartozik, és emiatt a hiányunk nagyon érződik. Kányási visszatérését nem akarom siettetni. Sajnos, Garbinnál nem voltunk ennyire türelmesek, és ennek az lett a vége, hogy rásérült a még nem tökéletes állapotára. Akkor akarom visszaengedni a pályára ausztrál kosarasunkat, ha minden rendben lesz. Reményeink szerint ez még ebben a hónapban megtörténik. Kányásit akár már Lublinban is beküldhettem volna, de mivel az ellenfél finoman szólva is fault határon védekezett, tulajdonképpen egy durva meccsen, amelynek a játékvezetők teret engedtek, nem akartam azt megkockáztatni, hogy Vera esetleg kapjon egy olyan ütést, amivel visszavetjük a visszatérését. A Sopron ellen viszont szóhoz jut majd, és biztos vagyok benne, hogy hozzá tud majd tenni a játékunkhoz.



Tartás

Völgyi Pétert arról is kérdeztük, hogy a gödörbe lépés után sikerülhet-e felállni.

– Azon vagyunk, hogy ez így legyen – jelentette ki az edző. – Minden csapat életében vannak hullámvölgyek, tudtuk, hogy lesz ilyen nálunk is, azon dolgozunk, hogy ez csak rövid legyen. Kemény szakaszokat csináltunk végig ebben az évadban, most kettőzött erővel kell küzdenünk, hogy a saját utunkon tovább haladhassunk. A sok szép, kellemes emlék után jött egy olyan, ami nagyon ritka, mert olyan, hogy egy csapatból egy napon senkinek ne menjen, nem sűrűn fordul elő. A lányoknak mindezek ellenére volt tartásuk, harcoltak a végéig, de azt el kell ismerjem, hogy a támadójátékunk minősíthetetlen volt szerdán. Ez pedig abszolút nem volt ránk jellemző eddig. Ha semmi, de az biztos, hogy a Sopron ellen nagy kihívás vár ránk. Szerintem a bajnoki címvédő most sokkal jobb fázisban van, mint volt, amikor mi voltunk náluk vendégségben és nyerni tudtunk. Akkor mi győzelmekből jöttünk, most egy vereség után vagyunk, de minden erőnkkel, tudásunkkal azon vagyunk, hogy összeszedjük magunkat, és azon leszünk vasárnap, hogy megnyerjük a meccset.