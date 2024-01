A női kosárlabda NB I/A 10. fordulójában, szombaton este a DVTK Hun-Therm együttese az E.ON ELTE BEAC csapatát fogadta. Mivel a két gárda nagyon eltérő célokért küzd a bajnokságban, a Diósgyőr történelme első bajnoki címét szeretné megszerezni, a fővárosi együttes pedig a bennmaradásért harcol, szoros meccsre nem lehetett számítani. Azzal együtt sem, hogy a pályaválasztó csapatban Garbin és Kányási sérülés miatt nem léphetett pályára.

A meccs első perceiben nem volt jele annak, hogy jelentős különbség alakulhat ki a csapatok között (4-4), de aztán beindult a jobb erőkből álló Diósgyőr, két perc alatt 10 pontos fórra tettek szert. A vendégek edzője cserékkel próbált segíteni csapatán, időt nem kért (16-4), és amikor a fekete mezesek néhány akciójukat góllal fejezték be, a szünetnek már nem is volt értelme (20-9). Nem csak a BEAC, a DVTK is folyamatosan frissített, kilenc játékos jutott szóhoz az első játékrészben, amelyet a sokkal jobban lepattanózó hazaiak tisztes előnnyel zártak (23-11).

A második menet elején egy friss erő beállításával, a BEAC bevetett játékosainak száma is elérte a kilenc főt. A vendégekben Milkovics pontjai tartották a lelket (29-16), a hazaiaknál Charles járt elől a termelésben. A fővárosiak 17 perc játék után 35-18-as állásnál kértek időt, de a fehér mezesek minden mutatóban jobbak voltak, uralták a meccset. Ennek a játékrésznek az érdekessége az volt, hogy a BEAC-ban pályára lépett a 16 éves Drahos Leila, akinek a nagypapája, és az édesapja is volt a miskolci felnőtt férfi kosárlabdacsapat, a MEAFC edzője. A DVTK ezt a negyedet is magabiztosan nyerte, és már a hosszú szünetben sem volt kérdés a győzelme.

Fotó: Vajda János

Charles és a húsz

A harmadik játékrész elején Charles találatával lett meg a közte a húsz (47-27). A 24. percben feketében játszó vendégek közül Angyal egy passzal a fekete felsőben a pálya mellett álló Völgyi edzőt ,,kereste”, ő azonban nem kapta el a labdát, és elnézést kérő mozdulattal csalt mosolyt a vendég játékos arcára. A hazaiak nem hajtották túl magukat, de egy-egy villanással jelezték, hogy jóval a BEAC előtt járnak. A 29. percben a tizedik hazai játékosként Vég-Dudás is beállt, ami után Tenyér tolta 30 fölé a különbséget (64-33). A játékrész végén pedig Vég-Dudás és Charles növelte tovább az előnyt (68-33).

A meccs 33. percében a fiatal Fárbást is becserélte Völgyi edző, majd Charles talált be, és ezzel húsz pont fölé tornázta saját termését. A 35. minutában, 71-41-nél negyedbeli második idejét is kikérte a vendégek edzője, aztán Völgyi edző is kivett egy pauzát, de nem azért, mert különösebb oka lett volna az idegességre (76-45). A hajrában Fárbás is gólt szerzett, a Diósgyőr pedig –, ahogy azt várni lehetett – magabiztosan megnyerte a meccset.

A DVTK Hun-Therm a következő meccsét szerdán Lublinban, a lengyel bajnok vendégeként játssza az Euroliga csoportkörében, és amennyiben sikerül ott nyerniük, akkor biztos résztvevői lesznek a legrangosabb európai klubsorozat rájátszásának, a legjobb nyolc mezőnyének.



DVTK Hun-Therm – E.ON ELTE-BEAC 78-45 (23-11, 19-12, 26-10, 10-12)

Miskolc, 1000 néző. V.: Varga-Záray, Rácz, Gruber.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 13, Aho T. 5/3, CHARLES 21/6, Jovanovic 4, Tadic 6 . Csere: LELIK 10, Toman 3, Tenyér 5/3, Grigalauskyte 7, Vég-Dudás 2, Fárbás 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.

E.ON ELTE BEAC: Morgan 12/3, Katona 1, Angyal 9/3, Tóth F. 4, Pavic 2. Csere: Zsámár, Ozola 4, Juhász A. 4, MILKOVICS 7/3, Orosz 2, Drahos, Szauter. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea.

Völgyi Péter: – Nagyon sokat feladatot tűztünk ki a csapat elé, újra fel kellett vennünk a ritmust, mert régen játszottunk meccset, valamint támadásban és védekezésben is próbáltunk olyan új dolgokat megvalósítani, amiket gyakoroltunk. A mai napon kívülről nagyon gyengén dobtunk, ahogy ellenfelünk is, a támadólepattanókkal tudtunk plusz labdákhoz jutni. A karácsonyi, újévi szünet után nem játszottunk rosszul, de remélem, hogy a következő 10 napban, a két fontos Euroliga mérkőzésen, és a Sopron elleni hazai bajnokin, ettől azért jobban fogunk játszani.

Mészárosné Kovács Andrea: – Nem azzal volt a probléma, hogy kikaptunk, mert tisztában vagyunk az erőviszonyokkal. Szégyellem magam a teljesítmény miatt, mert semmilyen ellenállást nem tanúsítottunk. Nem tudott úgy cserélni az edző kolléga, hogy ne kapjunk kosarat.