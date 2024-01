A DVTK Jegesmedvék Erste ligás csapatának elmúlt fordulókban vívott hazai mérkőzésein többször koponyán lőtték a kapusokat. Akik néhányszor csupán megrázták magukat, de előfordult az is, hogy a játékvezetők kényszerszünetet rendeltek el annak érdekében, hogy a „merényletet” elszenvedettek összeszedjék magukat.

Tudományos alapon

A jelenség megér egy „misét”, ezért felhívtuk a sportág talán legnagyobb hazai tekintélyét. Spiller István, a Magyar Távirati Iroda szakírója, aki televíziós kommentátorként is dolgozik, számtalan különlegességre hívta fel a figyelmünket.

– Régebben sokkal ritkábban lőtték fejbe a hálóőröket, mint manapság – kezdte a volt kapus, edző és kapusedző, majd így folytatta: – Ennek a véletleneken túl az az oka, hogy, a portások túl hamar térdelnek le. Ezt annak érdekében teszik, hogy minél jobban betakarják a ketrecet. Mielőtt túldramatizálnám a helyzetet, leszögezem, hogy a becsapódások következtében ritkán történnek nagyobb bajok, ezt a ritkaságot egy a tízezerhez adom. Az elmúlt évtizedek során, a technika fejlődésével ebbe a sportágba is betört az űrtechnológia, így tudományos alapon már olyan sisakokat gyártanak, amelyek úgy elnyelik a mozgási energiát, hogy a korong óriási ütését a kapusok mindössze egy nagyobb pofonként élik meg. A sisak külső ráncai, valamint a belsejében lévő rengeteg hab szintén viselőjének biztonságát szolgálja. A fej és a korong találkozását több tényező árnyalja: például a lövés szöge és az is, hogy a pakk a sisak mely részén landol. Az sem mindegy, hol az éle üt be, vagy a lapja, továbbá a rácsot éri, vagy a felületet. Ez a folyamat a csípés mellett hanghatást is kelt és a másodperc tört része alatt jócskán megterheli a füleket.

Mint a légzsák

A jégkorong tudorától a fejvéd kikapcsolódási részleteire is választ kértünk, mire így felelt:

– A rögzítések az állnál, a halántéknál és a fejtetőnél vannak, a kioldást pedig a rezonancia idézi elő. Ezt a jelenséget úgy kell elképzelni, mint amikor az autókba épített légzsákok az ütközéskor kinyílnak, így mentik az belső térben lévő vezetőt és az utasokat. Végül szólnom kell még egy járulékos hatásról is. A korongon víz, sőt jégkása is van, a becsapódáskor ezek szemen és arcon spriccelik a kapust. A nézők ilyenkor azt látják – és nem értik –, hogy a lelőtt miért rázza erősen a fejét. Nos azért, hogy megszabaduljon a folyékony, vagy szilárd halmazállapotú anyagoktól. Összegezve hangsúlyozom: az említett balesetek elenyésző hányada végződik kisebb agyrázkódással, súlyosabb problémák pedig nagyon ritkán keletkeznek.

Sokszor fejbelőtték

A Maciknál Kiss Bence korábban kapusként szolgált, napjainkban már kapusedőzként dolgozik.

– Nekem több agyárázkódásom is volt, de ezeket egyszer sem fejbelövés miatt szenvedtem el, holott sokszor lelőttek. Egyáltalán nem mindegy, hogy a hálóőrt hol éri az ütés, hiszen vannak veszélyesebb és kevésbé lényeges helyek. A játékvezetők ilyenkor azért állítják meg a küzdelmet, mert a gumipántok kicsatolódása után a sisak forog, vagy lekerül a fejről, kilóg az áll, a tarkó, vagy zavarja a kilátást, de az a lényeg, hogy a fejvéd csak akkor ment, ha visszacsatolva a helyére kerül. A szenvedő fél is jelezheti, hogy gondjai vannak és ilyenkor, ha csak nincs extra gólhelyzet, a piros csíkos bírák két kezüket felemelve sípolnak és rendelnek el technikai, esetleg ápolási szünetet.



Jégkorong: a tények

A korong 172 gramm súlyú. Ezt figyelembe véve a következő mutatókat adja a meglőtt korong sebessége és a kilogrammban mért becsapódás alapján:

50 km/óra: 20 kiló (ez a gyerekek mutatója)

75 km/óra: 50 kiló

100 km/óra: 90 kiló

125 km/óra: 137 kiló

150 km/óra: 200 kiló (ez a mázsás játékosok mutatója)

A számítás persze csak akkor helytálló, ha a játékszer szemből, derékszögben csapódik a „falnak”. Tompítja az értékeket a becsapódás szöge, a korong esetleges kacsázása és az is, hogy a fejvéd melyik felületét éri a gumiból készült eszköz.

A képen: a kapus és az életét mentő, az űrtechnológia vívmányai alapján gyártott fejvéd Fotó: DVTK/Nagy Sándor