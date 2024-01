A DVTK NB I-es labdarúgócsapatának tagjai csütörtökön találkoztak először az új évben. A szokásoknak megfelelően az első két napon, orvosi vizsgálaton és fizikai felméréseken vesznek részt a játékosok, így az első közös edzést ezt követően, szombaton délelőtt tartja a keretnek Kuznyecov Szergej vezetőedző.

A program szerint egy hetet lesznek itthon, készülnek hazai környezetben a piros-fehérek, a jövő héten vasárnap pedig edzőtáborba utaznak. Ahogy egy éve, úgy most is Spanyolország déli részén, Malagától nem messze, Gibraltárhoz közel, Sotogrande településen töltenek majd el közel két hetet a diósgyőriek, ahonnan a tervek szerint január 26-án, egy héttel a tavaszi bajnoki rajt előtt, a Debreceni VSC elleni, idei első tétmérkőzést megelőzően érkeznek haza.

Egy éve négy meccset játszott odakint a DVTK, a tervek szerint az idén 3-4 nemzetközi mérkőzést vívna a csapat, az ott, illetve a környéken edzőtáborozó együttesek ellen.

A pontos ellenfelek, és a meccsnapok még nem ismeretek, de nem kizárt, hogy a piros-fehérek egyik ellenfele az idén is a dán első osztályban szereplő Aarhus csapata lesz. A bajnokságában a 4. helyen álló együttes ugyanis január 9-e és 19-e között ezúttal is Marbellán – Sotograndétől 60 kilométerre – edzőtáborozik.