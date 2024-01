A női kosárlabda NB I/A 12. fordulójában, szombaton este a tabella 10., vagyis utolsó helyén, nyeretlenül álló VBW CEKK Cegléd vendége volt a veretlenül listavezető DVTK Hun-Therm csapata.

A piros-fehéreknél két játékos, Garbin és Toman sérülés miatt hiányzott, többen pedig sérülten, illetve betegen vállalták a játékot.

Az, hogy a Diósgyőr kőkemény sorozatban van, a meccs elején is látszott, de nem csak a vendégek nem tudták hozni a saját szintjüket, a hazaiaknál sem sültek a dobások, az első gól a 3. percben esett. Ami után, ha nem is könnyen, de a látogatók tartották kontroll alatt a meccset (4-9). Ám a sok hiba miatt a Cegléd egyenlíteni tudott (9-9), aztán a negyed végén megint a DVTK következett (9-13).

A második menet elején is nagy küzdőszellemről tett tanúbizonyságot a Cegléd, nem hagyta, hogy ellenfele jelentősen ellépjen, többnyire 6 és 8 pont között volt a vendégek előnye a sok eladott labdával tarkított meccsen. A jobban lepattanózó diósgyőriek a 20. percben Tadic közelije révén alakították ki a közte tízet (18-28), amit a végén Charles fejelt meg egy triplával (18-31).



Megőrizték

Sokkal koncentráltabb és pontosabb játékkal rukkolt elő a térfélcserét követően a listavezető, a 23. percben Kányási hármasát követően, már több mint húsz pont volt az előnyük (20-42). De a pályaválasztó együttes nem adta fel, Carr pontjaival jelezték, hogy többet szeretnének. A ceglédiek annyira belejöttek a termelésbe, hogy ebben a negyedben annyi pontot szereztek, mint az első kettőben együttvéve (36-52).

A záró játékrészben is akadozott a játék mindkét oldalon, kevés pont eset, a 35. percben 40-59 volt az állás. De az már nem volt kétséges, hogy a meccset megnyeri a listavezető. A Diósgyőr nem túl acélos játékkal érte el a sikert, de ennek nagy jelentsége nincs, annak jóval nagyobb, hogy a piros-fehérek megőrizték veretlenségüket.

VBW CEKK Cegléd – DVTK Hun-Therm 48-70 (9-13, 9-18, 18-21, 12-18)

Albertirsa, 300 néző. V.: Pozsonyi, Gruber, Nepp.

VBW CEKK Cegléd: Czank 3/3, CARR 14/3, Horváth B., Shematsi 8, Barnai 7. Csere: Rakita 8/6, Kobolák 2, Szirony 2, Farkas P. 2, Andi, Viszmeg 2. Vezetőedző: Lo Elhadji Malick.

DVTK Hun-Therm: AHO N. 8, Aho T. 3, CHARLES 12/6, Jovanovic 4, Tadic 12. Csere: LELIK 12/6, Kányási 8/6, Oláh F., Grigalauskyte 9, Tenyér, Vég-Dudás 2. Vezetőedző: Völgyi Péter.