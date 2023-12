Harmadszor vezeti csatába a DVTK-t az MTK Budapest ellen Kuznyecov Szergej, a piros-fehérek szakvezetője. Elsőre erősen ,,megrúgta” a kispadot az akkori szakvezető, Bognár György alatt, azzal hogy az előző évad NB II-es idényében a bajnokságot 7 forduló után toronymagasan vezető (6 győzelemmel és 1 vereséggel álló) fővárosi együttesre 2022. szeptember 12-én, egy 3-0-s vereséget mért csapatával. A kiütéses eredmény után nem is tudta talpra állítani csapatát a a jelenlegi élvonalbeli bajnokság listavezetőjének, a Paksi FC-nek a szakvezetője, ugyanis az MTK-val Diósgyőrben elszenvedett veresége után további öt bajnokin is nyeretlen maradt a kék-fehér gárda, és 6 meccses nyeretlenségi széria után megköszönték Bognár György munkáját.

Utóbbi edző utódja, Horváth Dávid, miután tavaly október végén átvette az MTK-t, nagy szériába kezdett, és a DVTK elleni meccsig 13 veretlen bajnokiból álló sorozatot produkált csapatával. A kék-fehérek a Diósgyőr ellen is folytatták jó sorozatukat, március 13-án 4-2-re páholták el a vasgyári gárdát, és ezzel egy időre átvették tőlük az első helyet a tabellán (ez a meccs arról maradt elsősorban emlékezetes, hogy az MTK utánpótláskorú játékosa, a 7 éves Varga Énok végezte el a második félidőben a kezdőrúgást, és a hazaiak játékosának, Stieber Zoltánnak a biztatására kapura vezette a labdát, lövését azonban kétszer is hárította Senkó Zsombor, a DVTK hálóőre, mert a kipattanó utáni ismétlést megfogta, ám az eset után utóbbi játékos lett a média szereplők többségénél a negatív hős, mint olyan, aki elrontotta egy kisfiú születésnapját).

Ezt követően az idén másodszor már az NB I-ben találkozott egymás ellen, a Hungária körúton az MTK és a Diósgyőr, illetve Horváth Dávid és Kuznyecov Szergej, ám ezúttal is a fővárosiak fiatalabb, 38 éves szakvezetője örülhetett, ugyanis a budapesti meccsre, a 6. fordulóban, NB I-es listavezetőként érkező DVTK-nak szeptember 2-án újra fejet kellett hajtania, 2-1-re a kék-fehérek nyertek.

Gyűrkőzés

A mostani meccs előtt Horváth Dávid így nyilatkozott az MTK Budapest facebook oldalán:

– Nagyon nagy respekttel készülünk, hiszen a közelmúltunk az közös a DVTK-val, ugyanis egyszerre jutottunk fel az élvonalba, és nagyobb célokért küzdünk. Egy hasonló csapatról van szó, mint a Debrecen, jól felkészített gárda. Nagyon részletesen kielemeztük őket, és ahogy az előző két mérkőzésen megtaláltuk a módját, hogy miként tudjuk megszerezni a győzelmet, remélem, hogy hogy ez most is így esz. Nagyon nehéz dolgunk lesz, és tudom hogy a 2-1-es és 4-2-es győzelmeket hazai környezetben értük el, és most idegenben lépünk pályára, és még nagyobb akadállyal nézünk szembe, de a kihívásokkal eddig is meggyűrkőztünk, próbáltunk meggyűrkőzni, most is ezt szeretnénk.