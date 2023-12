Női Extraliga, 8. forduló:

Szent Benedek RA – DVTK Ongropack (Balatonfüred, vasárnap, 17.00)

Németh Szabolcs, a DVTK vezetőedzője: – Megkezdjük a második kört az alapszakaszban, mint eddig sajnos mindegyik meccset, úgy velük szemben is 3:0-ra veszítettük el az első, miskolci mérkőzést. Sok mindent írhatunk a rutintalanság számlájára, egy pontig ez elfogadható indok, de tudjuk, hogy nem csak ennek van szerepe az eddigi szereplésünkben. Sokkal jobban meg kell tanulniuk a játékosoknak ,,egymást használni", és azt, hogy bizonyos szituációkban hogyan kell koncentrálni, kiválasztani adott pillanatban a helyes döntést, ezeknek is van egy érési folyamata. Van, aki cipeli a zongorát, és van, aki csak játszik rajta, de félre kell tenni az egót, és alázatosnak lenni. Lehetne példákat sorolni, hogy az előző meccseken bizonyos pontokig még irányítottunk is, majd jött a törés, nem tudtuk beletenni azt a szükséges pluszt. Tisztában vagyunk a Balatonfüred játékával, erejével, de nekünk magunkra kell figyelni.