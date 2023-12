A női kosárlabda Euroliga A-csoport 10. fordulójában, szerdán este a DVTK Hun-Therm együttese az olasz Beretta Famila Schio csapatát fogadta.

Köszöntés

A két fél fordított párosításban lejátszott mérkőzését a diósgyőriek nyerték, 59-55-re, és a piros-fehérek számára a tét ezúttal az volt, hogy egy újabb győzelemmel megerősíthetik 2. helyüket a tabellán, míg az olaszoknak létkérdés volt a győzelem, a rájátszást jelentő, a csoport legjobb négy közé jutásért vívott harcban.

A DVTK keretéből ezen a meccsen Toman hiányzott, a fiatal tehetség betegség miatt maradt ki, ezzel szemben a hetek óta sérüléssel bajlódó Kányási már ott volt a melegítő játékosok között, de játékra még nem volt bevehető.

A meccs előtt a Schio remek kosarasát Arella Guirantest köszöntötte a diósgyőri klub, egy virágcsokorral, a közönség nagy tapsa közepette, a Puerto Ricó-i válogatott az előző évadban még a Diósgyőrt erősítette.

Centerhelyen remekeltek

A meccset a Schio kezdte eredményesebben (0-4), ám az 5. percben már a DVTK HT állt jobban, és valószínűleg nem ezért, hanem mert a hazaiak minden gólját centerhelyről Tadic szerezte, időt kértek a vendégek (6-4). A pauza után Parks húzta be a meccs első hármasát, majd nem sokkal később Penna is ezt tette (8-10). Aztán Garbin mutatta meg, hogy a távoli neki is megy, majd Jovanovic szintén (16-14). A játékrész végi pontos dobásoknak köszönhetően pedig a fehér mezesek álltak jobban a szünet előtt (20-16).

A második felvonás elején Jovanovic triplájára adott ugyanilyen értékű választ Sottana (25-23), majd Grigalauskyte büntetői és akciógólja között az olaszok reklamáltak egy faultot, és amikor hattal ,,elment” a DVTK HT, időt kértek (29-23). A 15. percben Grigalauskyte egy hármassal folytatta remeklését, de a Schio is jól játszott, nem hagyta magát lerázni (34-30). Hazai időkérést követően viszont változott a helyzet. Tadic szerzett faultos kosarat, majd büntetőkből és egy újabb center akcióból is eredményes volt (40-30). Az olaszok játéka ekkoriban kapkodóvá vált, a távoli kísérleteik nem sültek, a lepattanókat a DVTK szedte le, és miközben megérezte a vér szagot, ráharapott a lehetőségre (45-32).

Tenyér fontos gólja

Három perc telt el a harmadik menetből, amikor a DVTK először betalált, Lelik hármasa nagyon kellett a nyugalomhoz (48-36), mert előtte a dobások kimaradtak. Aztán Garbin is behúzott egy trojkát, majd Aho N. villant néhányat, amivel a piros-fehérek őrizték a tízet (55-45). A diósgyőriek közül mindig volt valaki, aki lökött egyet-egyet a csapaton, így a negyedik negyed előtt kilenc egységgel jobban álltak (62-53).

Az újabb játékrész elején is pontatlanul dobtak a hazaiak, így a 33. percre, Parks hármasával nagyot olvadt az előnyük, emiatt a diósgyőriek edzője, Völgyi Péter időt kért (62-58). A szünet után megint Parks következett, büntetőkkel (62-60), majd közel négy perc játék után betalált a DVTK, Tenyér révén. Aztán Jovanovic hármasa ért célba, és ekkor időt kért a Schio (67-60). Kemény védekezéssel folytatódott a meccs, mindkét oldalon, a csapatok tudták, hogy minden egyes gólnak óriási jelentősége lehet. Az is volt, de a végjátékot ezúttal is jól hozta le a DVTK Hun-Therm (73-69).

A diósgyőri csapat az év utolsó meccsén is remek teljesítményt nyújtott, szuper sorozatát folytatva győzött ismét, a közönség nagy örömére, mert így ismét lehetett egy nagy ünnepet csapni.