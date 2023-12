A honi labdarúgó-bajnokság harmadik vonalában, az Észak-keleti csoportban, tizenhét fordulót követően a harmadik helyet foglalja el az Evolution Hungary-Cigánd SE csapata, 33 ponttal. A bodrogközi alakulat újoncként, feljutóként szerezte meg a ,,bronzos" pozíciót, hiszen 2023 nyarán sikeresen vívta meg az osztályozót a Monostorpályival szemben.

Megfelelő volt

A párharcot követően nevezték ki, vette át az együttest a Debreceni VSC-vel korábban három bajnoki címet, és két Magyar Kupár nyert Igor Bogdanovic, akinek egy szinte teljesen új gárdát kellett építenie.

– A rájátszást megnyerő keretből mindössze hat ember maradt, Králik, Szegedi, Tóth Á., Katona, Oravecz, és Kelemen, s mivel Katonán kívül a többieket nem ismertem, meg kellett őket is nézni, és eldönteni, hogy tudunk-e velük számolni – kezdte az újvidéki születésű csatár. – Rengeteg játékos érkezett, emlékszem, az első edzésen 36-an voltak. Szépen elkezdtünk dolgozni, azon vonal mentén, hogy próbáljuk megtalálni azokat a dolgokat, amik nekünk szükségesek, akikben ezek benne vannak. A végére maradt 23 labdarúgó, a kapusokkal együtt, plusz három 2006-os születésű helyi utánpótlás játékos.

Arra a kérdésre, hogy mik voltak, melyek az alap elvárásai, Igor Bogdanovic az alábbiakat felelte:

– Biztos, hogy tíz Messi még nem jelenti azt, hogy van egy csapat – fogalmazott az 1974-es születésű szakvezető. – Mivel a játékosok döntő részével nem dolgoztam, az elején nem tudtam milyen a futball tudásuk, a mentalitásuk. Éppen emiatt az volt a lényeges, hogy alakítsunk ki, lehetőleg hamar, egy jó összhangot, pozitívan álljanak egymáshoz a srácok, segítsenek a másiknak, ha hibát követ el, ami a fociban törvényszerű. Illetve nálam nincs kilencven százalék, csak százszázalék, úgy edzésen, a labdás gyakorlatoknál, futásnál, vagy éppen kondicionális tréningen. A feladatokat a teljes fordulatszámon kell csinálni, aztán ha valami nem jó, nem megy, a végén meg lehet beszélni. Örülök annak, hogy ezek a dolgok jól működtek, az akarat, a hozzáállás megfelelő volt az ősszel.

Szívét, lelkét, fejét

Arról is beszélgettünk a CISE vezetőedzőjével, hogy vélhetően jobban elfogadnak játékosok egy olyan edzőt, aki játékosként ,,sok mindent letett az asztalra", ellenben egy olyannal, aki futballistaként ,,nem jutott semmire".

– Ezt nem tudom, nem kérdeztem tőlük, de elképzelhető, hogy belejátszik – nyilatkozta a témához a volt jugoszláv válogatott. – Minden edző teszi a dolgát a saját gondolatmenete szerint, s aztán kiderül, meg tudja-e nyerni a játékosai szívét, lelkét, fejét. Ez egy kettős játék, hogy az edzőnek miként kell hozzáállnia a játékosaihoz, és viszont. Kitalálhatok én bármit a pálya széléről, ha abból semmi sem valósul meg. Amit éreztem, hogy a srácok az első foglalkozástól tiszteletben tartották az elképzeléseimet, ami a meccsek több, mint nyolcvan százalékán egyértelműen látszódott. A dobogó csak kis részben az én érdemem, a játékosok tettek érte a legtöbbet, de nem szabad kihagyni a stáb tagjait, és más személyeket sem. Mindenki partner volt, ez volt a kulcs.

Az esetleges őszi hiányosságokra is rákérdeztük a vezetőedzőnél.

– A végére fejben egy picikét elfogytunk. A technika, a taktika, a fizikai rész rendben volt, de törvényszerű, hogy az ember elfárad egy idő után, bármilyen folyamatos munkában, a futballban is. Ez a mentális hiányosság az utolsó két őszi mérkőzésünkön látszódott, így elsősorban ezen a területen kell ,,odatenni" magunkat a tavasszal – árulta el Igor Bogdanovic.

Szabad keze van

Az első helyen – amely NB II-es osztályozót ér – álló Putnok FC hat pontra van a cigándiaktól, így adódott az a felvetés is, hogy elérhető-e számukra az aranyérem?

– Van még tizenhárom meccs a bajnokságból, vagyis harminckilenc pont gyűjthető – vágta rá a bodrogköziek szakmai munkájának felelőse. – Az elégedettség jobbára nem jó tanácsadó, hiszen akkor lehet teljesítmény-, és eredmény csökkenés, ami ahhoz vezethet, hogy az adott csapat elveszíti az addig megszerzett pozícióját is. Világ életemben eredménycentrikus voltam, mindig, és mindenkit le akartam győzni. Mielőtt elment a csapat szünetre, azt mondtam a fiúknak: zárjuk le ezt a szakaszt, kezdjünk egy újat, amelyben ismét benn kell maradnunk. Ebből bármi kijöhet, nincs ok, hogy miért ne bízzak magunkban. Csendesen fogunk dolgozni, ahogyan ősszel, aztán fogunk elérni eredményeket, amik nem fognak hazudni. A feladat annyiban egyszerű, hogy kicsivel jobban, kicsivel többet kell csinálnunk azokból, amiket ősszel csináltunk, és akkor lesz esély a feljebb lépésre. Nem szeretném kihagyni, amit szívemből gondolok, és nincs benne semmilyen szándék: szerencsém van, hogy ilyen klubhoz kerültem. Amikor Cigándra jöttem, elájultam, hogy mi van itt, nagyon meg voltam lepődve. Minden edzőkollégának azt kívánom, ilyen partnerei legyenek tulajdonoson, sportigazgatón, polgármesteren keresztül egészen a további munkatársakig. Szabad kezem van a keretkialakításban, az edzések terén, ez óriási dolog, mindenki a maga dolgával foglalkozik.

A csapatedzések január 15-én kezdődnek Cigándon, ám a játékosoknak már január 2-től egyénileg elvégzendő feladataik lesznek, a programukban nyolc téli felkészülési meccs szerepel. A keretben várható mozgás, lesznek távozók és érkezők is, ennek részletei később válnak ismertté. Újság még Igor Bogdanoviccsal kapcsolatban, hogy januárban jelentkezik a következő, MLSZ által indított pro-licenszes edzőképzésre. MI

A tények

Gólszerzők

7 gólos: Kelemen Gergő

5 gólos: Silling Máté

4 gólos: Horváth Zoltán, Pap Zsolt

3 gólos: Girdán Levente, Kovács Norbert

2 gólos: Motkó Benjámin

1 gólos: Kőrizs Ákos, Misák Sándor, Tóth Ádám, Vass Otto