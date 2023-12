Labdarúgás: NB II

NB II, 18. forduló:

Szeged-Csanád GA – Kolocity Kazincbarcika SC (Szeged, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a Kolocity Kazincbarcika SC vezetőedzője: – Igaz, hogy a mögöttünk hagyott mérkőzéssel vége lett az őszi szezonnak, s mi a nagyon előkelő hatodik helyen végeztünk; ám az előrehozott találkozóra is ezer százalékig összpontosítani kell. Mondhatnám, hogy a vérünket kell adni minden egyes pontért, mert tudjuk, hogy milyen sűrű mögöttünk a tabella. A Szeged egy nagyon jó csapat, masszívan ott vannak az első öt-hatban, de a héten felkészülünk belőlük, s a nehézségeink ellenére is a lehető legjobb eredményre törekszünk. Rendkívül hálásak vagyunk a szurkolóknak, hogy olyan sokan eljöttek Budafokra buzdítani a csapatot, ez rendkívül jó érzés volt, és nagyon sajnáljuk, hogy mindezt nem tudtuk visszaadni eredményességben. Ezt is szeretnénk vasárnap pótolni, illetve jó pozícióban zárni a 2023-as esztendőt.

A Barcikában a legutóbbi mérkőzésen, Budafokon a kapus, Tóth Balázs a 43. percben a kiállítás sorsára jutott, így ő emiatt kihagyja a szezonzáró összecsapást, ugyanakkor Szekszárdi M. letöltötte eltiltását. A keretben Fejes és Morinigo sérült.

A KBSC várható kezdőcsapata: Bánhegyi – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M., Süttő – Kártik – Pekár L., Csatári – Kurdics, Pinte.

