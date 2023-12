A magyar válogatott csoportelsőként kvalifikálta magát a jövő évi, 24 együttest felvonultató németországi labdarúgó Európa-bajnokságra azzal, hogy megelőzte Szerbiát, Montenegrót, Litvániát, illetve Bulgáriát. Marco Rossi szövetségi kapitány stábjában dolgozik Simon László, az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC asszisztens edzője, videóelemzője is, aki tavaly novemberben került Szoboszlai Dominikék ,,mellé". 2022 őszén Beregi István, a válogatott vezető videóelemzője kereste meg az 1989-es születésű szakembert, hogy segítse a munkát, az ismertség onnan fakadt, hogy Simon László előzőleg elvégezte az MLSZ elemzőképzését. A KBSC korábbi utánpótlás játékosa a 2022. november 17-i Luxemburg elleni idegenbeli mérkőzésre tartott először a válogatottal és azóta 7 győzelem, és 5 döntetlen a mérlege a csapattal.

Király és Hrutka

A 34 esztendős elemzőt először arra kértük, pörgesse vissza az idő kerekét, hogy hol tartott, mire gondolt 2022 nyarán.

– Arra konkrétan biztosan nem, hogy a magyar válogatott stábjában vagyok, hogy ez a közeljövőben akárcsak szóba is kerülhet – hangsúlyozta. – 2019-től 2022-ig a Diósgyőri Labdarúgó Sportakadémián dolgoztam, mint az elemzői csoport vezetője, és akkor, júniusban kerültem vissza szülővárosom klubjához. Arra koncentráltam, hogy a KBSC-nél kapott feladatkört igyekezzek a lehető legjobban ellátni, persze, mint mindenki másban, bennem is voltak gondolatok a karrierem további részét illetően, hogy egyszer majd jó lenne egy NB I-es klubnál is kamatoztatni a tudásom. Aztán jött múlt szeptemberben a megkeresés, ami óriási megtiszteltetés volt, nem volt kérdés, hogy szeretnék belevágni.

Aztán egy újabbat ,,csavartunk" a Simon Lászlóval zajló beszélgetés menetén, és a futballal kapcsolatos kezdeti élményeiről is kérdeztük.

– Ugyanolyan voltam, mint a többi kissrác, néztem a focimeccseket a televízióban. A kezdetekről két élmény, momentum maradt meg igazán: az egyik, amikor 1998. márciusában, Bécsben Király Gábor kivédte Toni Polster 11-esét az osztrák-magyar meccsen. A másik is ebben az évben történt, októberben Románia ellen játszott a válogatott, és Hrutka János egy óriási szabadrúgásgóllal egyenlített, itthon, Eb-selejtezőn. Kilenc esztendős voltam, és bár már előtte is focizgattam, ezek az élmények nagy lökést adtak ahhoz, hogy elmenjek a KBSC-hez – árulta el Simon László.

Megemlítette a kapitány

A barcikaiak szakmai stábjának tagja elmondta azt is: kétfajta szakember ,,létezik", két út, az egyik, hogy valaki nagyon jó játékos volt, óriási eredményeket ért el, és onnan, aktív pályafutása végén ,,átmegy" a másik oldalra, és edző lesz belőle. A másik – ahová magát is sorolja – az a fajta edző, aki valamilyen oknál fogva idejekorán befejezi a focit a pályán, és úgy, ezután kezd el dolgozni a kispadon, valamilyen szerepben.

– Nem tartoztam az annyira tehetséges játékosok közé, amit viszonylag hamar felismertem, de maradni akartam a futballban. Jártam egyetemre, képeztem magam – ami jelenleg is folyamatosan zajlik –, s tudtam, hogy ez lesz, lehet az én utam. A belépő az utánpótlás volt, az első lépcsőfok, és aztán jött a többi – nyilatkozta Simon László. – Tavaly elvégeztem az MLSZ elemzői képzését, a kurzus alatt már úgy éltem meg, hogy nagyon jó lehetőség számomra, jól éreztem magam az egy év alatt. B-edzői licensszel rendelkezem, jártam már tehát képzésre. Intenzív volt és gyakorlatilas, külföldi példákkal, magyar példákkal, játékszituációkkal, és taktikával is foglalkoztunk. Rengeteg anyagot és a tudást adott nekem a két előadó, úgy Beregi István, mint Késedi Gábor. Az elemzés egy külső szemlélő számára nem ismert annyira, hiszen ez egyfajta háttérmunka, de mi, akik ebben vagyunk benne, ismerjük egymást, ebben a szakmában is ugyanúgy mennek az információk egymásról, a trendekről.

A válogatott elemzője beavatott abba is, hogy természetesen volt ünneplés az utolsó selejtező, a november 19-i, Montenegró elleni budapesti sikert követően, illetve, hogy november 20-án hajnali 2 órakor ért haza, és másnap délután már edzése volt a KBSC-vel.

Arra a felvetésre, hogy Marco Rossi mennyire elégedett a munkájával is, az alábbi választ adta.

– A napokban az egyik tv-stúdióban megemlítette Beregi István, valamint az én nevemet is, azt hiszem, ettől több, elismerésként, egyikünknek sem kell – mondta Simon László.

Nem lett más

A válogatott jövő márciusban lép legközelebb pályára, két felkészülési találkozón, az ellenfelek egyelőre nem ismeretesek. Aki teheti, már pihen, vagy rövidesen elmegy pihenni, aztán majd 2024 elején minden időben ki fog derülni úgy a játékosok, mind a stáb számára.

– Hálás vagyok, hogy itt dolgozhatok, reálisan, a helyén kezelem ezt a helyzetet, és nem tekintek nagyon előre. Szeretném magam huzamosabb ideig ilyen szinten tartani, ez motivál a mindennapokban. Természetesen ugyanolyan fontos, hogy a KBSC-nél is jól elvégezzem azt, ami a feladatom, hogy maximálisan segítsem a csapatot, Csábi Józsefet. Tudom, hogy mit, miért teszek, köszönöm ezúton is a rengeteg gratulációt, amit a klubnál, a városban, vagy más formában ismerősöktől kaptam, kapok. Mindig is tudtam, honnan indultam, hogy hol vagyok, és hogy hová tartok, nem lettem más ember attól, hogy ilyen lehetőséggel ajándékozott meg a sors – fontosnak tartotta aláhúzni Simon László, aki a december 2-i sorsoláshoz – az Eb-n a házigazda Németországgal, Skóciával, illetve Svájccal került egy négyesbe a válogatott – annyit tett hozzá, hogy ,,ezek a meccsek szép feladatok elé állítják a csapatot, de a szakmai értékelés a szövetségi kapitány asztala, így többet nem is szeretnék mondani erről."