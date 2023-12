MEAFC-Peka Bau – Pénzügyőr SE (Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, szombat, 18.00)

Bagó László, a MEAFC vezetőedzője: – A múlt fordulóban, a Kaposvár elleni hazai találkozónkon sok bíztató jelet láttam a játékunkban. Szettet raboltunk, az elsőt, és a somogyiaknak végig a pályán kellett tartaniuk a sztenderd kezdőcsapatukat. Ebből a négyjátszmás vereségből mindenképpen lehet, sőt kell is erőt merítenünk. A Pénzügyőrnek is voltak nehézségei mostanában, váratlan vereség, vagyis hullámzó a teljesítményük. A hét közben pályára léptek a nemzetközi színtéren, a Challenge-kupában a török Galatasaray ellen, Budapesten, és 3:1-re kaptak ki. Ahogyan eddig, most is mindent meg fogunk tenni azért, hogy a három pontot itthon tartsuk, érdemes lesz azoknak kilátogatni a csarnokba, akik szeretik a röplabdát.