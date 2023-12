Ötödszörre nem sikerült pontot szerezni a Fraditól

A 4. fordulóban elmaradt NB I-es futball mérkőzést pótoltak tegnap a dél-borsodi kisvárosban.

Labdarúgás. A Mezőkövesd Zsóry FC gárdája bajnoki mérkőzésen legutóbb másfél éve kapott ki a Fraditól, így sokan arra számítottak, hogy ezúttal is pontot, vagy pontokat vesznek el a hetek óta formán kívüli fővárosiaktól, akikkel szemben pár napja vendégként 0–0-ra végeztek. Kuttor Attila, a hazaiak vezetőedzője visszatetta a kezdők közé az öt sárga lapját letöltött Kállai K.-t, pedig az elemzők arra számítottak, hogy múltkori helyettese, Kojnok marad ezen a poszton. A zöld-fehérek trénere öt helyen is változtatott annak érdekében, hogy áramvonalasítsa a meglehetősen leült együttesét.

Megérdemelték

A 7. percben Drazic emelt az üres kapura, labdája azonban egy méterrel a keresztléc fölött hagyta el a játékteret. A forgatókönyv a várnak megfelelően alakult. Az FTC járatta a labdát és támadott, az MZSFC pedig a gyors kontrákra várt. A 12. percben teljesen váratlanul vezetést szereztek a vendégek, igaz ehhez szükség volt a kövesdiek asszisztálására is. Innentől a sárga-kékek számára vált fontosabbá az idő múlása. A 24. percben abszolút ziccert hagytak ki a vendégek, akik fölényt harcoltak ki és végig kulturáltan építkeztek. Az első félidő végén David Babunski lőhetett volna tiszta helyzetből, de cselezett és ez lett a veszte, míg az ellentámadásból akár a második gólját is elérhette volna a vendégcsapat.

A szünet után egy ideig a két tizenhatos között folyt a játék, közben a 49. percben a kiugratott Lisztes „elszórakozta” csapatának újabb gólját, mert ugyan túljutott Piscitellin, de az ötösön elcsúszott. A látottak alapján úgy tűnt, hogy a pontok sorsát a második találat dönti majd el, de azt senki nem tudhatta, hogy ezt melyik alakulat éri el. A kövesdiek kiszabadultak az FTC szorításából és egyre bátrabbá váltak, ennek jegyében a 60. percben Drazic emelése elszállt Dibusz feje fölött és a felső lécen csattant. Lüktetett a játék és a 67. percben másodszor is rezgett a hazai háló, de előtte Gojak kézzel vette le a labdát. Drazic szépíthetett volna, de addig cselezett, amíg fedezték. Mivel a második FTC-találat mindent eldöntött, így a Ferencvárosnak ötödszörre sikerült a három pontot megszereznie a Mezőkövesdtől. ÉM

Labdarúgás: a tények

Mezőkövesd Zsóry FC – Ferencvárosi TC 0–2 (0–1)

Mezőkövesd, 1800 néző. V.: Berke (Buzás, Szalai).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (5) – Kállai K. (5), Pillár (5), Beriashvili (5), Vajda S. (5) – Cseke (5), Cseri (5), Gomis (4), David Babunski (4) – Molnár G. (4), Drazic (4). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Ferencvárosi TC: Dibusz (5) – Wingo (5), Aaneba (5), I. Cisse (5), Civic (5) – Gojak (5), Besic (5) – Katona B. (5), Marquinhos (5), Zachariassen (6) – Lisztes (6). Vezetőedző: Dejan Stankovic.

Csere: Katona helyett Abu Fani (–) a 61., Lisztes helyett Pesic (–) a 61., Cseri helyett Ugrai (–) a 65., Gojak helyett Makreckis (–) a 70., Besic helyett Baráth (–) a 82., Civic helyett Ramírez (–) a 82., David Babunski Kállai Zalán (–) a 85. percben.

Sárga lap: Gomis a 17., Vajda S. a 40., Aaneba az 52., Zachariassen az 58., Kállai K. a 80., Ramirez a 89., Abu Fani a 90. percben.

Gólszerző: Zachariassen (0–1) a 12., Marquinhos (0–2) a 71. percben.

A gólok története

12. perc: Lisztes lendületesen vitte fel a labdát, majd Marquinhos jobbról beívelt, Piscitelli és Kállai K. egymásra várt, Zachariassen pedig 5 méterről a kapu jobb oldalába sodorta a játékszert, 0–1.

71. perc: a felezővonalról indult Marquinhos, aki egy csel után a kövesdi kapura húzott és hiába volt a környezetében három hazai védő, 15 méterről a kapu bal oldalába lőtt, 0–2 (a VAR-vizsgálat nem igazolta a gólt megelőző kezezést).

A bajnokság állása

1. Paksi FC 15 9 4 2 29–16 31

2. Ferencvárosi TC 15 9 3 3 37–16 30

3. Fehérvár FC 15 7 3 5 31–24 24

4. Debreceni VSC 15 7 3 5 23–19 24

5. Puskás Akadémia FC 15 6 6 3 24–20 24

6. MTK Budapest 15 6 3 6 16–24 21

7. Kecskeméti TE 15 6 2 7 24–25 20

8. Diósgyőri VTK 15 6 2 7 21–24 20

9. Újpest FC 15 6 2 7 23–30 20

10. Mezőkövesd Zsóry FC 15 4 2 9 17–24 14

11. Zalaegerszegi TE 15 4 2 9 20–32 14

12. Kisvárda Master Good 15 3 2 10 14–25 11

David Babunski és Zachariassen harcol a labdáért Fotó: NSO