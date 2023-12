Szamosi Tamás a nyáron érkezett Diósgyőrbe, szerinte a sarkallatos pont a megfelelő fizikai állapot elérése.

A Diósgyőri VTK tartalék csapata a 16 együttest felvonultató NB III Észak-Keleti csoportban a 10. helyet szerezte meg az ősszel, 17 mérkőzésen 22 pontot tettek bele a ,,zsákba". A piros-fehéreknél érdemes megemlíteni, hogy a 2022/2023-as küzdelemsorozatot még Zsivóczky Gyulával a kispadon kezdte el a gárda, akit a 8. fordulót követően leváltottak posztjáról (majd nem is hosszabbítottak vele idén júniusban), utóda pedig Vincze Richárd lett. Ez utóbbi tréner 2023 nyarán Kazincbarcikán, az ottani NB II-es klubnál lett asszisztens edző, a ,,tarcsi" vezetőedzőjének pedig azt a Szamosi Tamást nevezték ki, aki Kispestről, a Budapest Honvédtól tette át a székhelyét a vármegyébe.

Kialakult mag

A ,,kisdiósgyőr" keretében – mondhatni természetesen – történtek változások, hiszen csatlakozott Szamosi Ádám (Budapest Honvéd), Patrik Zrnic (Budapest Honvéd), Marsel Zrnic (Budapest Honvéd), Lajcsik Vencel (Budapest Honvéd), Andrii Osikov (Debreceni VSC), és Ivan Stavinchuk (Debreceni VSC), míg elhagyta a DVTK-t Benkő Péter (Putnok FC), Balázs Patrik (Eger SE), Ivánka Patrik (FC Tiszaújváros), Mrva Patrik (Putnok FC), Bencsík Dávid (Mezőkeresztes), Kundrák Gábor (Mezőkeresztes), Kiss Péter (Füzesgyarmat), Peisser Soma (Gyirmót FC), Sándor Kristóf (Bánhorváti), Roha Róbert (Parasznya), valamint Oláh Balázs (MVSC-Miskolc).

– Egy második csapat életében mindig nehéz a kezdet, hiszen nagyjából minden évben új csapatot kell építeni, hiszen a korosztályok jönnek felfelé – mondta Szamosi Tamás. – A nyáron elkezdtünk egy munkát, aszerint a stílus, és munkamorál szerint dolgoztunk, amit képviselek, és szerettem volna, hogy képviseljünk. Az eleje nehezen indult, viszont az ősz végére kialakult az a mag, akire, akikre a következő fél szezonban is lehet számítani.

Sikerült felvenni

A labdarúgóként 2-szeres bajnok, 2-szeres kupagyőztes tréner az alábbiakat is hozzáfűzte:

– Sikerült azt elérni, hogy a csapaton belül, a különböző pozíciókon belül megy a rivalizálás, ami egyre jobb teljesítményre serkenti a játékosokat – jelentette ki. – Ez a fiatal játékosoknál nagyon-nagyon fontos, hogy legyen versenyhelyzet az adott poszton. Ez látszódott már sok embernek a teljesítményén, pozitív értelemben. Úgy gondolom, van egy-két játékos, akiket sikerült ,,visszahozni az életbe", és nagyon jó teljesítményre voltak képesek. Gondolok itt elsősorban a Hetyei Szilveszterre, vagy Fülöp Leventére. A nyáron még nem úgy néztek ki, ahogyan azt szerettem volna, de mindketten pozitív változáson mentek keresztül, ezért is kerültek be a csapatban. Nagyon jó teljesítményt nyújtottak a 2006-os születésű srácaink is, Bacsa Benjamin, Lajcsik Vencel, vagy éppen Szamosi Ádám. Összességén azt lehet mondani, hogy jó úton járunk. Biztos voltam benne, hogy meg tudom találni azokat a játékosokat, akik alkalmasak arra, hogy ezt a szintet, felnőtt szintet megüssék. A csapat megfelelően beleállt a munkába, és kialakult egy stílus csapaton belül, amit az utóbbi meccseken már fel tudtunk vonultatni. Bátrak voltunk, a hajrában már fizikálisan is sikerült felvenni a versenyt a többi csapattal.

Az első csapatnak

Szamosi Tamás az elkövetkezendő időszak feladatáról, feladatairól is beszélt.

– Igazából egy ilyen, tartalék csapat esetében minden fejlesztésre szorul, folyamatosan, így a szezon második felében is – közölte. – Vannak tizenhat-tizenhét éves játékosaink is, akik olyan korban vannak, hogy tanulniuk kell, fejleszteni kell őket. A felkészülésnek is az lesz a sarkallatos pontja, hogy fizikálisan is olyan állapotba hozzuk őket, mint amiben a bajnoki hajrában voltak. Szerintem elértük azt a szintet, ami rendben van, de nyilvánvalóan innen is van felkebb, előrébb, ezen a téren is. A bajnokságban kellenek még a pontok ahhoz, hogy nyugodtak legyünk. Mindig nehéz megtalálni a köztes utat, de az elsődleges szempont az egyéni fejlesztés, az is cél természetesen, hogy játékosokat adjunk az első csapatnak, valamint a Kazincbarcikával kötött kooperáció keretében is. Azonban természetesen nem mehetünk el az eredményesség mellett sem, mert a futballt győzelemre játszanak, egy bajnokságban pedig pontokat kell gyűjteni. Győzni nálunk is mindenki szeret, a játékosok akarnak, kitartunk a folytatásban is amellett, amit képviselünk.

A téli felkészülés már a diósgyőri ,,tarcsinál" is zajlik, ugyanis a két ünnep közötti időszakra otthoni munkát kaptak a labdarúgók, ezen ,,házi feladat" elvégzését folyamatosan monitorozzák. Az első közös edzésnap az új esztendőben január 8.-a, hétfő, amikorra a stáb már megfelelő állapotban látná a futballistákat. A fiatal piros-fehéreknél január 20-ra van tervezve az első edzőmeccs, Szlovákiában, Zsolnán, ami egy kétnapos túra lesz, csapatépítő jelleggel. Miután a 2023/2024-es pontvadászat tavaszi szakasza március 3-án folytatódik, így a DVTK tartalék felkészülése nyolc hetes lesz, emiatt – a monotonitást megtörve – beiktatnak egy szabad hétvégét is. A munkában egyébként részt vesznek majd azok is az U19-es korosztályból, akik ,,megérdemlik". A keretben változás nem várható. ÉM

A tények

DVTK-gólszerzők

4 gólos: Fekete Vince

2 gólos: Fülöp Levente, Hetyei Szilveszter, Jurek Gábor, Sáreczki Szabolcs, Szamosi Ádám, Vincze Dániel

1 gólos: Bacsa Benjámin, Balázsi Levente, Bertus Lajos, Csatári Gergő, Demeter Milán, Gera Dániel, Jeremie Obounet, Paksai Roland, Papp Marcell, Marsel Zrnic, Patrik Zrnic