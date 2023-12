Négy mérkőzésből hármat megnyert, egyen döntetlenre végzett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatottja a hét végén Nyírbátorban megrendezett TAVONT (Területi Amatőrválogatottak Országos Nagypályás Tornája) Észak-Keleti Régió selejtezőjében. Az együttes ezzel a teljesítménnyel, a 10 ponttal első helyen zárt, és bejutott a hét végi, ceglédi négyes döntőbe. Szombaton, december 9-én Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye – Békés vármegye, illetőleg Baranya vármegye – Győr-Moson-Sopron vármegye elődöntőket rendeznek, a két vesztes másnap a harmadik helyért, a két nyertes az első helyért mérkőzik meg.

– Elég jó keretünk jött össze erre a tornára, igyekeztünk olyan embereket válogatni, akik nem csak a tudás alapján, hanem emberi tényezők alapján is beleillettek az elképzelésbe – kezdte Kriston István, a vármegye-válogatott edzője. – Az ellenfelekről nem állt rendelkezésre túl sok információ, de elsősorban nem is erre figyeltünk, hanem arra, hogy próbáljuk meg megvalósítani a mérkőzéseken azokat a dolgokat, amiket elterveztünk. Ez szinte mindegyik meccsen megtörtént, úgy játékban, akaratban, taktikailag, és agresszivitásban is. Tornákon különösen lényeges az első csata, hogy azt sikeresen vegye az adott csapat, mi ezt megcsináltuk, ami megadta a megfelelő alaphangot a folytatásra. Öröm volt látni, hogy a játékosok jól érezték magukat együtt, kiváló közösséget alkottak.

A vármegyei válogatott a Nyírbátorba való utazás előtt kettőt edzett Gesztelyben, ekkor átbeszélték a taktikát, és azt igyekezett mindenki elsajátítani.

– Gratulálok csapatnak az eredményekhez, köszönjük a kluboknak a támogatását, és köszönöm a stáb tagjainak is a munkát, mert mindenki megtette a magáét azért, hogy ez a hétvége így sikerüljön – nyilatkozta Kriston István, aki a döntővel kapcsolatban így fogalmazott: – Nyílvánvaló, hogy szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni. A srácok nagyon motiváltak, igaz, lesz két-három változás a keretben, sérülés, munkahelyi, vagy éppen egyéb elfoglaltság miatt.

Zsigerből hozta mindenki

Az egyik finálét kihagyó labdarúgó az Ózd-Sajóvölgye 25 éves gólvágója, Pataki Roland lesz, aki Nyírbátorban két 11-est is értékesített.

– Az elsőnél, a nógrádiak ellen nagy erővel a jobb alsó sarokba lőttem a labdát, míg a másodiknál, a hevesiek elleni mérkőzésen felnéztem, mielőtt elmozdult volna a kapus, ő a bal sarkot választotta, én pedig ezúttal is a jobbot – sorolta a támadó, aki két és fél szezon óta erősíti az észak-borsodiakat. – Egy büntető mindig két emberről szól, a rúgóról, és a szemben álló hálóőrről, és bár elismerem a kapusokat, egy tizenegyest csak rosszul lehet lőni. Úgy indultunk el Nyírbátorba, hogy nyerjük meg a tornát, az edzéseken is kitűnt, milyen jó kis brigád lett összeválogatva. Olyanok, akik focitudás, és emberi dolgok alapján is kiemelkednek a csapatukból. Nem túlzok, ha azt mondom, olyan volt, mintha ez a keret évek óta együtt játszana, zsigerből hozta mindenki azt, amire képes. A hét végét, Ceglédet azonban sajnos kihagyom, ugyanis korábban már le lett szervezve egy családi kirándulás Rómába, keddtől-vasárnapig. A két legjobb dolog: a családdal lenni, és sikereket elérni a futballban, és sír a szívem, hogy nem tudok majd segíteni a srácoknak, de távolról is nagyon fogok nekik drukkolni.

Érdekesség, hogy gesztelyiek kapusa, Szegő Botond már a negyedik TAVONT tornáján szerepel 2017, 2019, és 2021 után, 6 éve bronzérmet szerzett Pécsen, azonban az utána következett két alkalommal nem sikerült a továbbjutás a csoportból. Szemere Norbert (Ózd-Sajóvölgye) három sorozatban lépett eddig pályára. MI

Labdarúgás: a tények

TAVONT Észak-Keleti Régió, Nyírbátor

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatott – Nógrád vármegye válogatott 2-1 (1-0)

Gólszerző: Lakatos R. (27.), Pataki (34. – 11-esből), ill. Gazdag (61.).

Hajdú-Bihar vármegye válogatott – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatott 1-4 (0-3)

Gólszerző: Kántor (45.), ill. Bernáth (8., 23.), Fercsák (26., 46.)

Heves vármegye válogatott – Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatott 1-3 (1-1)

Gólszerző: Szegedi (13.), ill. Lakatos (28.), Fercsák (53.), Pataki (60. – 11-esből)

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatott – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye válogatott 0-0

További eredmények:

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye válogatott – Heves vármegye válogatott 2-0

Nógrád vármegye válogatott – Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye válogatott 2-0

Heves vármegye válogatott – Hajdú-Bihar vármegye válogatott 2-1

Hajdú-Bihar vármegye válogatott – Nógrád vármegye válogatott 0-1

Nógrád vármegye válogatott – Heves vármegye válogatott 1-1

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye válogatott – Hajdú-Bihar vármegye válogatott 0-1

A végeredmény: 1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei válogatott 10 pont, 2. Nógrád vármegyei válogatott 7, 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei válogatott 4 (2–3), 4. Heves vármegyei válogatott 4 (4–7), 5. Hajdú-Bihar vármegyei válogatott 3.

A győztes borsodi csapat továbbjutott az országos döntőbe.