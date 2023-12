Szerdán este rendezték a 4. fordulóból elhalasztott NB I.-es találkozót, amelyen az FTC vendégként 2–0-ra diadalmaskodott.

Az egyik legjobb volt

„Ki-ki meccset játszottak ezen az esten, amelyből nem mi jöttünk ki győztesen – fogalmazott Kuttor Attila, a sárga-kékek vezetőedzője, majd így folytatta: – A szezon egyik legjobb játékát mutattuk be és azt gondolom, hogy partiban voltunk a bajnokkal és nemzetközi kupaszereplővel szemben. Sajnos a vége hiányzott nekünk, az, hogy megnyerjük a mérkőzést, de ettől függetlenül szerintem előremutató, ahogyan futballoztunk. Bízom benne, hogy ez előbb utóbb jó eredményekkel párosul majd.”

„Minden győzelem a legjobb pillanatban jön – értékelt Dejan Stankovic, a fővárosiak vezetőedzője. – Örülök ennek a meccsnek, mert azon játékosaim is pályára léphettek, akik eddig kevesebbet játszottak. Nagy köszönetet szeretnék mondani a szurkolóiknak, mert a rossz idő ellenére is másfél órán keresztül buzdítottak bennünket. Ki kell emelnem két játékost: Zachariassent és Marquinhost, a játszott perceiket tekintve a Mezőkövesd ellen látott teljesítmény lenyűgöző volt mindkettejüktől. Az a hozzáállás, ami őket jellemezte nagyon tiszteletreméltó volt, hiszen mindketten nagyon fáradtak. Azt is nagyon fontosnak tartom, hogy a kövesdiek elleni két meccset kapott gól nélkül hoztuk le. ÉM