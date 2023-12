Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 15. fordulója a címvédő és a nemzetközi kupaszereplő Ferencvárosi TC gárdájához szólította a Mezőkövesd Zsóry FC együttesét. A papírforma hazai sikert ígért, de a statisztikusok megjegyezték, hogy az előző idényben a dél-borsodiak – több, mint meglepetésre – két siker és egy döntetlen mellett 7 pontot gyűjtöttek a zöld-fehérektől, így a kezdés előtt senki nem írta le őket. Vezetőedzőjük, Kuttor Attila (képünkön) egy kivételével ugyanazokat küldte a gyepre, mint legutóbb az Újpest FC ellen: az öt sárga lapos Kállai K. helyett kényszerből Kojnokot nevezte a védelem jobb oldalára.

Tanácstalanul

Már az első pillanattól kiderült, hogy a sárga-kékek a védőmunkát tekintik elsődlegesnek: megszállták saját térfelüket és a szokásos kontrákra építették taktikájukat. Az 5. percben Pesic középen kitört, oda lőhetett volna, ahová csak akar, de olyan rosszul találta el a labdát, hogy métereket tévedett. Ment a cicázás, a fradisták adogattak, a fürdővárosiak meg védekeztek, de már a 9. percben volt egy veszélyes ellentámadásuk. Szépen járatták a labdát a vendégek, akik megilletődés nélkül futballoztak és Drazic, valamint Molnár G. révén Dibuszt is próbára tették. Az első negyedóra végén Lisztes az ötös bal oldaláról, ballal a jobb alsót vette célba, Piscitelli azonban zárta a szöget. Drazicot próbálták meg néhányszor kiugratni, de az MZSFC házi gólkirályára nagyon figyeltek a fradisták. Egymást érték a hanyagul eladott labdák, majd a 31. percben érdekes jelenet játszódott le a kövesdi ötösön. A nagy tumultusban annyit lehetett látni, hogy Pesic Piscitellit megelőzve 5 méterről a kapuba fejel. Káprály „valamit” észlelt, aztán jött a VAR-vizsgálat, amely kiderítette, hogy a ferencvárosi kézzel terelte a hálóba a játékszert. A túloldalon Molnár G. kétszer is veszélyeztetett, bizonyítva, hogy gólt akarnak szerezni. Kojnoknál akadt egy kezezés gyanús helyzet az ötösön, nem sokkal később pedig Abenát percekig ápolták és levitték a küzdőtérről.

A szünet után egymás után háromszor is szerencsések voltak a kövesdiek, akik otthoni ziccereket úsztak meg. Nyomott a Ferencváros, kapuja elé tömörült a Mezőkövesd, az idő meg telt. Nyomasztó Fradi-fölény jegyében gördültek a percek, de különösebb izgalom nélkül. A 70. percben Civic 17 méteres szabadrúgása a keresztléc fölött hagyta el a játékteret, így a hajrára nulla nullával fordultak a felek. A hazaiak előtt sok lehetőség adódott, a kaput azonban képtelenek voltak bevenni. A 83. percben Cseke lábában volt és maradt a dél-borsodiak vezető gólja, végül Piscitelli parádézott egyet. A Ferencváros nem igazolta klasszisát, ezért a matyóföldiek pontszerzése teljesen megérdemelt. KT



Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 0–0

Budapest, 6127 néző. V.: Káprály (Szert, Bornemissza).

FTC: Dibusz (6) – Botka (5), I. Cissé (5), Abena (5), Civic (5) – Makreckis (5), Zachariassen (5), Abu Fani (6) – Marquinhos (5), Pesic (6), Lisztes (5). Vezetőedző: Dejan Stankovic.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (7) – Kojnok (6), Pillár (6), Bariashvili (6), Vajda S. (6) – Cseke (6), Gomis (5), Cseri (5), David Babunski (5) – Molnár G. (5), Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Abena helyett Wingo (5) a 45+2., Botka helyett Katona (6) a 46., Marquinhos helyett Tokmac (5) a 61., Abu Fani helyett Besic (–) a 76., Cseri helyett Nagy G. (–) a 87., David Babunski helyett Szalai (–) a 92. percben.

Sárga lap: Pesic a 31., Kojnok a 43., Cseke az 59., Vajda S. a 70., Molnár G. a 77. percben.



(További részletek később.)