Női Extraliga, 7. forduló:

DVTK Ongropack – Kaposvári NRC 0:3 (-19, -20, -18)

DVTK Aréna, 100 néző. V.: Villás, Rácz.

DVTK Ongropack: Einarsdóttír 3, Kiss E. 8, Jovanovic 5, Egri K. 4, Prosvirina 5, Skoric 18. Csere: Kundrák (liberó), Egri B., Hegyi, Horváth, Kalmár. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

KNRC: Szedmák 15, Tóth-Bodovics 2, Dias 15, Santos 10, Vilvert 10, Martin 2. Csere: Rády, Parker (liberók), Lima, Godó 2, Radnai. Vezetőedző: Vincent Lacombe.

Németh Szabolcs: – Tudtuk, hogy egy jó erőkből álló és lendületben lévő Kaposvár ellen kellene felvennünk a kesztyűt, de így utólag mégis azt mondom, csalódott vagyok az eredmény miatt. A mérkőzés előtt azt mondtam, hogy szeretném, ha harcosan és lelkesen röplabdázzunk, ám ez csak helyenként köszönt vissza a játékunkban. Addig míg mi nem hisszük el, hogy képesek vagyunk a szettek végén is irányítani, addig ne is várjuk, hogy eredményesek leszünk. Technikailag, taktikailag és fizikálisan is rendben vagyunk, de fejben borzasztó gátak állnak a siker útjába. Ma is lett volna lehetőségünk, akár több szettet is megnyernünk, ám nem bírtuk el a nyomást. Ne adjuk fel, dolgozunk tovább!

Vincent Lacombe: – A szezon során először tudtunk 3:0-ra nyerni, ezért örülök igazán ennek a győzelemnek. Mindig nehéz olyan csapat ellen játszani ahol kevésbé ismerjük a játékosokat, de ha ilyen ambícióval játszunk tovább, akkor további sikereket is el tudunk érni. A következő mérkőzésünket a kupában játsszuk ahova szeretnénk ezt a győztes mentalitást tovább vinni.