A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapatára szerdán újabb kihívás vár, az Euroliga csoportkörben, az A jelű nyolcas 8. fordulójában, a francia bajnok Lyon DLC ASVEL Feminin gárdáját fogadják szerdán 18.00-tól, Miskolcon, a DVTK Arénában.

Hatás

A piros-fehérek a legutóbbi meccsükön, múlt héten vasárnap, a szintén euroligás Serco UNI Győr gárdáját kalapálták el 25 ponttal, hazai környezetben (97-72). A rangadón a nagy tempót diktáló Diósgyőr fölényes sikere után elsőként azt kérdeztük Völgyi Pétertől, a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjétől, hogy a Győr elleni szárnyalás milyen hatással van, volt az öltözőre.

– Nagyon boldogok voltunk a győzelem után, hiszen egy euroligás csapatot győztünk le a magyar bajnokságban – nyilatkozta a szakvezető. – Ami külön örömteli volt, hogy rendkívül magas taktikai fegyelemmel játszottuk le a mérkőzést, sikerült végrehajtanunk majdnem mindent, amit a mérkőzések előtt megbeszéltünk a lányokkal. Azt is mindig remek érzés látni, mikor a közönségünk ezt díjazza, vasárnap pedig rendkívül sok pozitív energia szabadult fel a csarnokban a lefújás után, ennek is külön örültünk.

Nem számolgatnak

Azt is szóba hoztuk a trénernek, hogy a nagy decemberi sorozattal kapcsolatban a hazai meccsek fontosságáról beszélt néhány napja, és most egy újabb diósgyőri meccs következik. Ezzel kapcsolatban pedig azt kérdeztük: a mostani mérkőzés fontosságát hogyan jellemezné?

– Minden meccsünk egyformán fontos, nem számolgatunk előre, ahogy már sokszor mondtam, mindig csak a következő cél lebeg a szemünk előtt. A tizenegy meccses sorozatból már kifelé megyünk, de egészen a decemberi erőltetett menet végéig koncentráltnak kell maradnunk – mondta az edző, aki nem tért ki arra, hogy a Lyon elleni győzelem feltétlenül szükséges lenne a csoport rájátszást érő helyeinek elérésére.

A Lyont fordított párosításban, vagyis a francia nagyvárosban, október 4-én 10 ponttal (67-57) győzte le a Diósgyőr. Akkor még nem lehetett tudni, hogy a gall bajnok mély gödörbe van, ez csak fokozatosan derült ki, ugyanis az évad elején, az október végéig lejátszott 13 tétmeccsük közül mindössze 2-t nyertek meg. A múlt hónap közepétől azonban más szinten nyomják, köszönhetően annak, hogy meghatározó játékosaik, a francia válogatott, Marine Johannes, aki a legerősebb bajnokságnak, az észak-amerikai női profi ligának (WNBA) is rendszeres résztvevője, és az ugyancsak WNBA sztárnak számító amerikai duó, Gabby Williams és Stefanie Dolson is ,,megérkezett” a Lyon csapatába.

Jovanovic hamarabb

Völgyi Péternek szóba hoztuk, hogy ez a Lyon, nagyon nem az a Lyon, amelyik ellen két hónapja nyertek, és azt is felvetettük, hogy az EL-tabellára nézve úgy tűnik, hogy a francia bajnok aligha juthat be a rájátszásra, és talán el is engedték azt, hogy a nemzetközi kupában jól szerepeljenek...

– Ez már egy nagyon más Lyon, mint amelyikkel az első fordulóban találkoztunk, Dolson, Williams, Johannes és Jocyte egymaguk is képesek egy-egy mérkőzést eldönteni, életveszélyes játékosok, ha formába lendülnek – mondta a DVTK Hun-Therm edzője. – Kilóban és magasságban ők dominánsak, mi viszont gyorsabbak vagyunk, rájuk kell majd erőltetnünk a saját játékunkat. Ha minden meccsét megnyeri innentől kezdve a Lyon, még lehet esélye továbbjutni, azt gondolom, amíg matematikailag nem esnek ki, meg fognak tenni mindent, hogy életben tartsák a reményeiket. Fontos lesz nekik, hogy a sérülésből visszatérőket jól beépítsék a bajnokságra, ehhez az kell, hogy teljes erővel küzdjenek majd ellenünk.

A diósgyőri csapat állapotáról a következő tájékoztatást adta Völgyi Péter:

– Nem volt friss a brigád a legutóbbi edzésen, de szerencsére új sérültünk nincsen, mindenki harcra kész, minden mérkőzéssel tovább erősödünk mentálisan. Nagyon örültem annak, hogy a fiatalok is szépen előléptek a Győr elleni meccsen, igyekszünk a Lyon ellen is jól elosztani a terheket. Milica Jovanovic rövid időn belül visszatérhet, Kányási Veronika pályára lépése még várat magára.