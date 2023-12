Bár még van két mérkőzés – a keddi A-Híd Vasas Plaket – KSI SE, és a szerdai Endo Plus Service-Honvéd – Genesys OSC Újbuda – az alapszakaszból, az már eldőlt, hogy mely csapatok folytatják majd a középszakaszt a felső- (1-8.), és melyek az alsó házban (9-14.) a férfi vízilabda OB I-ben. A versenykiírás értelmében a bajnokság 14 résztvevő csapata az alapszakaszban, szeptember közepétől mostanáig, egy kört, 13 összecsapást lejátszott egymás ellen, s az elért eredmények alapján alakult ki a sorrend. A vármegyei színeket képviselő PannErgy-Miskolci VLC gárdája ötször tudott nyerni, míg nyolcszor vereséget szenvedett: Vidumanszky László vezetőedző alakulata megszerezte a 3 pontot a ZF Egerrel, a PVSK-Mecsek Füszérttel, a Metalcom Szentessel, a Kaposvári VK-val, illetve a KSI SE-vel szemben, ugyanakkor pont nélkül szállt ki a medencéből a Szolnoki Dózsa, a BVSC-Zugló, az A-Híd VasasPlaket, az EPS Honvéd, a Genesys OSC Újbuda, az FTC Telekom, a Szegedi VE, és az UVSE elleni meccs után. Mindezen statisztika nem volt elégséges ahhoz, hogy Krasznaiék bekerüljenek a tabella első részébe, csak a 9. pozícióban végzett a társaság.

Az alapszakasz során, miskolci részről Oltean Sebastian lőtte a legtöbb gólt, 30-at, amivel a TOP 10-ben található, míg a kapusok között Moravcsik Martin – legalábbis a még hátralévő két mérkőzés előtt – az első, ugyanis a legtöbb hárítást mutatta be, szám szerint 123-at, 233-ból, ami 53 százalékos hatékonyság.

Hét pontig tart

A bajnokságban hosszabb szünet következik, mintegy három hónap, ennek egyik oka az, hogy 2024. január 4. és 16. között Horvátországban, Dubrovnikban és Zágrábban rendezik meg az Európa-bajnokságot, míg február 2. és 18. között a katari Dohában a világbajnokságot. A középszakaszban az alapszakasz 1-8. és 9-14. helyezett csapatai ellentétes pályaválasztói joggal további egy mérkőzést játszanak egymással, fontos tudnivaló, hogy a csapatok az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik a középszakaszba.

A középszakaszt követi majd a play-off első köre, ahová a csapatok az alapszakaszban és a középszakaszban egymás ellen elért eredményeiket szintén magukkal viszik. A középszakasz felsőházának 1-4. és 2-3., valamint az 5-8. és 6-7. helyezett csapata 7 pont megszerzéséig tartó párosmérkőzést játszik a helyosztóba kerülésért, és ugyancsak 7 pont megszerzéséig küzdenek majd az alsóház 9-12. és 10-11. helyezett csapatai is. Ezek után a két párharc győztese a 9., vesztesei a 11. pozícióért fognak megküzdeni egymással. A középszakasz alsóházának 13. és 14. helyezett csapata három győzelemig tartó párosmérkőzést játszik a bajnokság utolsó két helyezésének kiosztásáért. A 13. helyen végző együttes osztályozót játszik az OB I/B második helyezettjével, míg a 14. helyezett gárda búcsúzik az OB I-től.

– Személy szerint is nagyon csalódott vagyok a 9. hely miatt – közölte Bachner András, a MVLC szakmai igazgatója. – Elsősorban Szegeden kellett volna nyerni, vagy pontot hozni onnan, másodsorban itthon megverni az Újpestet, illetve a Honvéd ellen nem gólt kapni az utolsó másodpercben, s ezzel elveszíteni a meccset. Mindebbe néhány játékos rossz mentális hozzáállása játszott közre, de nem csak a mérkőzéseken, hanem az edzésmunkában, a felkészülésben. Lesznek ennek következményei, minden csatának vannak áldozatai, ami nem a saját döntésem lesz, hanem egy konszenzusos, másokkal egyeztetett döntés. Ha most mindezt hagynánk, akkor eszkalálódna a helyzet, amit, a jövőt tekintve, nem szeretnénk. Mindent megtettem előzőleg, többször leültem a csapattal, hogy ez úgy nem fog működni, felhívtam a játékosok figyelmét. Ennél többet nem tehettem, hogy elmondtam az aggályaimat. A programunk, hogy márciusig hogyan dolgozunk, még kialakulóban van. MI