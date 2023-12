Vízilabda: OB I

Férfi OB I, 13. forduló:

PannErgy-Miskolci VLC – KSI SE (Miskolc, dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, 11.30)

Vidumanszky László, az MVLC vezetőedzője: – Szerdán, a Honvéd ellen volt egy pótvizsga lehetőségünk, hogy ezt megoldva továbbra is éljen a reményünk a nyolcba való bekerülésre. Nem sikerült, bár az utolsó negyedben nagyot küzdött a csapat, egy utolsó pillanatokban kapott góllal vesztettünk. De nem itt úszott el az, hogy a felső házban folytassuk majd a bajnokságot, hanem a négy nappal korábbi, Újpest elleni hazai vereséggel. Lehet kifogásokat keresni, hogy mi nem volt jó, a lebonyolítás, vagy éppen más, de ugyanúgy meg volt a lehetőségünk, mint teszem azt a Kaposvárnak, vagy a Szegednek, amely elérte a nyolcat. A tények azt mutatják, nem voltunk képesek venni az akadályt, megszerezni a szükséges pozíciót, ami azt jelzi, hogy még több munka kell, mert az eredmény magától nem jön. Mindez ellenére teljes odaadást várok a csapattól az utolsó alapszakaszbeli találkozón, alap, hogy be kell gyűjtenünk a három pontot, magunk, és a közönségünk miatt is. Most még kár előre szaladni, de egy biztos: az alsóházi küzdelemben a legjobbnak, összesítésben a kilencediknek kell lennünk!