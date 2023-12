A labdarúgó NB I 17. fordulójában szombaton 17.30-tól Diósgyőri VTK – MTK Budapest találkozót rendeznek.

2-1-gyek

Az előző évadban még mindkét csapat az NB II-ben szerepelt, és szintén közös a két gárdában, hogy az őszi szezonban eddig ötven százalékos, illetve e körüli eredménysort produkált. Ennek köszönhetően pedig a tabella közepén található a két klub együttese. A fővárosiak egy hellyel, és 1 ponttal állnak jobban, mint a 7. helyezett DVTK, részben annak is köszönhetően, hogy a két fél szeptemberi, budapesti bajnokiját az MTK nyerte, 2-1-re.

Érdekesség, hogy mindkét csapat 2-1-re végzett az előző fordulóban, győzelmet aratva: a Hungária körúti gárda a Debreceni VSC-t fogadva nyert, a Diósgyőr pedig a Kisvárda MG otthonában. A vasgyári együttes ezzel két vesztes meccs után szerzett újra pontokat, egy picit más játékkal, mint azt a piros-fehér drukkerek az évad elején megszokhatták.

Elégedett volt

A Kisvárda otthonában mutatott produkció nem a lendületes támadójátékról marad emlékezetes, a meccset követő sajtótájékoztatón a diósgyőriek szakvezetője, Kuznyecov Szergej többször is a balansz szót említette, és ennek kapcsán jelezte, hogy a fontos az egyensúly megtalálása, alkalmazása a támadás és védekezés között, mert ez vezethet célra, eredményre.

– Kisvárdán nagyon elégedett voltam a játékosok hozzáállásával, remélem, hogy ezt tovább tudjuk vinni a szombati találkozóra – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, az MTK elleni meccs előtt, majd így folytatta: – Ezúttal is mindenkinek maximális erőbedobással kell játszania, hogy meg tudjuk nyerni az MTK elleni meccset. Egy győzelem után sokkal jobb szájízzel tudnánk elmenni a téli szünetre, ezért is nagyon fontos, hogy az év utolsó meccsén begyűjtsük a három pontot.

Nem történhet meg

A diósgyőri vezetőedző a mostani mérkőzésen nem számíthat az egyik alapemberére, kedvencére, akiről a közelmúltban úgy nyilatkozott, hogy a védelemben és védekező középpályásként egyaránt jól tud teljesíteni, és ha másolni lehetne, akkor berakná két helyre. A spanyol Vallejóról van szó, aki Kisvárdán összeszedte ötödik sárga lapját, emiatt ki kellett hagynia a mostani a meccset. Kuznyecov Szergej ezen túlmenően a Jurinára és Bárdosra az MTK elleni összecsapáson sem számíthat. Vallejo kiesése miatt kérdéses, hogy ki lesz helyette a védekező középpályás, amennyiben Klimovich kerül ide, akkor Pozeg Vancas a támadó középpályások közül balról, visszatérhet középre. Egy másik opció szerint Bényei lehet kezdő Holdampf mellett, ez esetben egyben maradhat a Kisvárdán szerepeltetett Pernambuco, Klimovich, Pozeg Vancas sor.

– A budapestiek 5-2-3-as rendszerben játszanak, mélyen védekeznek, csak akkor támadják le az ellenfelet, ha hátrányba kerülnek. A középpályán igyekeznek labdákat szerezni és abból próbálják minél gyorsabban megjátszani a támadóikat – mondta a diósgyőri tréner az év utolsó ellenfeléről. – Természetesen kielemeztük a fővárosi csapatot, tudjuk, hol vannak a védelmük gyenge pontjai, amit igyekszünk majd kihasználni. Ezen felül nagyon vigyáznunk kell a kontrákra is, nem történhet meg az még egyszer, mint a ZTE ellen.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Odyntsov – Gera, Szatmári, Chorbadzhiyski, Stephen – Klimovich, Holdampf – Pernambuco, Pozeg Vancas, Acolatse – Edomwonyi.

A labdarúgó NB I 17. fordulójának programja

Szombat,

12.30: Fehérvár FC – Paksi FC

15.00: Kisvárda MG – Újpest FC

17.30: Diósgyőri VTK – MTK Budapest

Vasárnap,

13.30: Kecskeméti TE – Debreceni VSC

16.00: Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE FC

18.00: Puskás AFC – Mezőkövesd Zsóry FC