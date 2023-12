A labdarúgó NB I idei utolsó fordulójában, a szombaton lejátszott DVTK – MTK Budapest (3-3) meccs után, elsőként a következőket nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a diósgyőriek vezetőedzője.

– Fordulatos mérkőzést játszott a két csapat, szerintem jó karaktert mutattunk a mérkőzésen, eltekintve attól, hogy gyerek gólokat kaptunk, ami nagyon bosszant engem, mert kézen át fogva visszük őket, megmutatjuk, hogy az ellenfél hogyan játszik, kinyomtatjuk az öltözőben a papírokat, és egyszerűen az emberek elfejetik, hogy mit kell csinálni. Ez ilyenkor nagyon bosszant. Mit mondjak? Két gólt kapni pontrúgásból… Ez egy nagy luxus hazai pályán. Nagyon bosszant, hogy elengedtük ezt a győzelmet, sokkal jobban futballoztunk, sokkal jobban játszottunk, sokkal veszélyesebbek voltunk az ellenfél kapujára, de még egyszer mondom, ilyen védekezéssel három gólt kapni, ez egy luxus. Azt, hogy küzdöttek a srácok az utolsó pillanatig, átfordították az eredményt megköszöntem nekik, de gyerek hibákat nem szabad elkövetni ilyen magas szinten.

Elgondolkodnak róla

Arra a kérdésre, hogy kap-e büntetést az meg nem nevezett játékos, aki az első gól előtt fegyelmezetlen volt, nem fogta, nem lépett ki a gólszerző Stieberre, így felelt a DVTK szakvezetője:

– Már a félidőben megkapta az a játékos, de nyilván ezt a sportigazgatóval majd átbeszéljük, de aki ilyen hibát, fegyelmezetlenséget követ el, arról el kell gondolkodunk, mert ez egy profi szint, nem véletlenül rajzolunk, gyakoroljuk folyamatosan a pontrúgásokat. Kirajzoljuk, megismételjük, megmutatjuk, és egyszerűen elfelejtik, de bármilyen ok miatt is, ez egy fegyelmezetlenség.

Az álmosságról

Arra a kérdésre, hogy álmosan kezdett-e a csapata, így reagált Kuznyecov Szergej:

– Nem láttam álmosnak, voltak a presszingnél kis hibák, mert átállítottuk Bényeit, hogy egy kicsit segítse Holdampfot a középzónában, és egy kicsit rosszul csinálták a támadók, de már javítottunk ezen az első félidő közben. A gólon kívül, én nem emlékszem, hogy volt nagy támadása az MTK-nak az első félidőben. Szóval, ha mi álmodtunk, akkor ők aludtak? Játszottunk, nyomtunk, csináltuk a dolgunkat. Ha Ti gondoljátok, hogy nyolc ember, kilenc ember beáll védekezni, a saját 16-osa környékén, és azt könnyen lehet bontani, akkor mondjátok el nekem a titkot.

Nem matekozik

Arról, hogy a 17 meccsen szerzett 24 pontot jónak tartotta volna-e a bajnokság előtt, a következőket mondta a piros-fehérek trénere:

– Én nem matekozok, nem számítok ki... Olyan bajnokság az NB I, hogy mindenki mindenkit megverhet. Vannak meccsek, amelyeket igazságosan nyersz meg, vagy igazságtalanul kapsz ki. Bármi lehet. Ennek a bajnokságnak az szépsége, hogy az összes csapatnak egy hibájából teljesen másképp alakulhat a mérkőzés. Ha most nem csináljuk meg azt a gyerek hibát, amiért kiabáltam oldalról, hogy menjen ki Stieberre, mert tudtuk, hogy mit fognak csinálni, ha nem feledkeznek el róla, nem nagyon hiszem, hogy kaptunk volna gólt ezen a mérkőzésen. De úgy, hogy kaptunk, és kellett rámenni, másképp alakult a meccs. Az, hogy tudunk fordítani – mondom még egyszer – egy nagyon nagy dolog. Természetesen szeretném kiemelni a szurkolókat, akik ebben az időben is kijöttek, és buzdítottak végig minket, vitték a csapatot, nagyon nagy köszönet jár nekik. Kihasználva a lehetőséget szeretnék boldog karácsonyt és ünnepeket kívánni, és találkozunk jövőre. A szurkolóknak a csapattól, tőlem, nagy köszönet jár.

Kapusok, fiatalok

Azt is elhangzott kérdésként a DVTK edzője felé, hogy az elmúlt két hazai meccsen kapott 6 gól kapuskérdés, vagy a komplett védelem számlájára írható?

– Danilovic hát problémákkal küzdött, rá nem számíthattunk – mondta Kuznyecov Szergej. – Volt Odyntsov és volt Sentic, és van, aki betegség, van aki konkurencia harc miatt kiesett. Most velünk fogja kezdeni az alapozást Bánhegyi, aki Barcikán volt, visszarendeltem, remélem tovább fog folytatódni a fejlődés. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a fiatal perceket nagyon kell adni a számukra, szóval biztos, hogy tavasszal be kell építeni posztokra játékosokat, hogy ez meglegyen, mert ez nagyon fontos a költségvetésünk számára. Biztos vagyok benne, hogy lesznek meglepetések tavasszal.

A téli játékosmozgásról

A téli játékosmozgás is szóba került.

– Arról tudni kell mindenkinek, a szurkolóknak, hogy nekünk van egy költségvetésünk, benne vagyunk, játékost nem vehetünk, nincs rá… – mondta a DVTK edzője, majd így folytatta: – ….szóval, akitől sikerül közös megegyezéssel elköszönni, annak a helyére megpróbálunk játékost hozni. Azt kell tudni erről, hogy ezt télen nagyon nehéz megcsinálni, mert minden játékosnak szerződése van, akinek lejár a szerződése nyáron, azért fizetni kell. Megpróbálunk majd. Nagyon szeretnék, minden vonalba egy játékost, mozgást csinálni, mert erre nagyon nagy szüksége van a csapatnak, hogy tavasszal sikeresek tudjunk maradni. Megpróbáljuk, hogy legyenek távozók, mert a nélkül nem tudunk hozni játékost. Megpróbáljuk, hogy legyenek távozók, az ő helyükre megpróbálunk hozni.