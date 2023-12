A Diósgyőri VTK NB I-es labdarúgócsapata vasárnap, az élvonalbeli bajnokság 15. fordulójában, hazai pályán 3-0-ra kapott ki a kieső helyen álló Zalaegerszegi TE FC gárdájától.

Szergej Kuznyecov, a DVTK vezetőedzője, a meccset követő sajtótájékoztatót így kezdte:

,,Három nullra kikaptunk. Mit kell magyarázni? Vereség, hazai pályán. Elfogadhatatlan a számunkra. A futball megmutatta, hogy kegyetlen, ha nem rúgod be helyzeteket, az ellenfél berúgja. Ebből áll a futball. Nem hiszem, hogy rosszul futballoztunk az első gólig, szerintem ez volt az ellenfélnek az első lövése, és abból betalált. Ilyenkor kell talpra állni, és még nagyobb akarással egyenlíteni, de e helyett kevés volt az agresszivitás elől, és teljesen fegyelmezetlenül játszottunk hátul, kaptunk utána még kontrát.”

Arra a kérdésre, hogy egy ilyen védekező csapat ellen, mint a ZTE, mi kellene az eredményességhez, így felelt a diósgyőri szakvezető:

,,Beálló védekező csapat ellen minőségi támadó játékosok kellenének, hogy felfedezzék, mikor kell magukra venni a játékot, és hogy mikor kell a társakat helyzetbe hozni. Szóval nem véletlen, hogy milliókat fizetnek a támadó játékosokért, azért, mert a minőség dönt.”

Nem láthatók

A sajtórendezvényen szóba került az is, hogy vannak olyan események, amelyek a szurkolótábor számára nem láthatók.

,,Most belemenni abba, hogy betegek, kiesnek az emberek, hogy nem edzenek, én ezt nem szeretném. Ez egy csapat élet, ami nem mindig a gyönyörű pillanatokból áll, van sok pillanat, amikor a nagy szurkolótábor ezt nem látja meg. Ugyanígy nem hivatkozok arra, hogy amikor két kulcsemberünk kiesett, akkor ez nagyon sokat jelent a számunkra. Bárdos Bence több hónapos kihagyása, Alex Vallejo a tegnapi edzésen. Szóval ez két játékos kulcsfontosságú számunkra, de pótolni kell azoknak, akik jönnek helyettük, nem csak szavakkal kell erősnek lenni, hanem a pályán mutatott dolgokkal. Sajnos, ebben nem vagyunk annyira jók” – mondta Kuznyecov Szergej, aki az Acolatse és Pozeg Vancas jelenlegi posztokon történő szerepeltetésével kapcsolatban így fogalmazott: ,,Vannak olyan játékosok is, akik egyes posztokon nem annyira jól érzik magukat, ez nem olyan egyszerű, hogy most kiraktam, beraktam, kivettem, próbáljuk megtalálni a legjobb megoldásokat, de hát ez nem mindig sikerül. Elmondtam nekik, hogy a futball nem csak a szép pillanatokból áll, hanem olyan pillanatokból is, ami most van. Ilyenkor kell erősnek lenni, fel kell állni, és tovább kell menni. Nyilván mindent megteszünk azért, hogy a legjobban felkészüljünk a következő mérkőzésre, ami nem egyszerű.”

A szakvezető azt is elárulta, hogy mi történt azzal a Vallejóval, akit néhány hete még megkettőzött, klónozott volna, hogy nem csak védekező középpályásként, hanem belső védőként is szerepeltethesse:

,,Vallejo térde megsérült a tegnapi edzésen. Próbáltuk este, majdnem éjszakáig dolgoztak a medicalban vele, próbálták reggel is, de nem tudta vállalni a játékot. Nekünk nehéz pótolni az ilyen kulcsembereket. Látjátok, a védelemben is nehéz a Bence kiesése. Ez nem kifogás, de ez van. Ha lenne nekünk hasonló kaliberű játékos, akkor nem hiszem, hogy ez megtörténne, de ez van. Tovább kell mennünk.”