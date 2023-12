A diósgyőri női kosárlabdacsapat szerdán másodszor is legyőzte az olasz bajnokot az Ezroliga csoportkörében, ezzel megerősítette 2. helyét a tabellán, köszönhetően annak is, hogy három üldözője közül egyik sem tudott nyerni.

A Schiót a DVTK Hun-Therm verte, a Zaragoza az EL-címvédő Fenerbahce otthonában kapott ki – a török együttes ezzel elsőként biztosította helyét a rájátszásban –, a Valencia pedig pályaválasztóként maradt alul a feltámadóban lévő Lyonnal szemben.

Ez utóbbi egyben azt is jelenti, hogy a csoport 5. helyén álló spanyol bajnok a hátralévő négy fordulóban ha minden meccsét meg is nyeri – köztük a DVTK elleni hazai összecsapását is –, akkor is csak annyi győzelme lehet, amennyije már most van a Diósgyőrnek, ám ha a piros-fehérek az utolsó négy körben legalább egy meccset nyernek, akkor a Valencia pontszámban már nem érheti be őket (a tabella 6., 7., 8. helyén álló csapatok már akkor sem, ha a DVTK nem nyer egy meccset sem).

Mint ismert: a csoport első négy helye ér továbbjutást, az első két helyezett a rájátszásban, a két nyert meccsig tartó csatában, amelyben a B-csoport 3. és 4. helyezett csapatainak egyikével meccselnek, kedvezményezett pályaválasztó lesz (az első meccset otthon játssza, és ha szükség van harmadik összecsapásra, akkor azt is).

A DVTK Hun-Therm a csoportkör utolsó négy fordulójában, sorrendben, január 10-én, idegenben az utolsó helyezett Lublin otthonában lép pályára, majd nyolc nappal később az utolsó előtti Sepsi gárdáját fogadja, január 24-én a Valencia, 30-án pedig a Fenerbahce vendége lesz.



A női kosárlabda Euroliga A-csoport 10. fordulójának eredményei

DVTK Hun-Therm – Beretta Famila Schio (olasz) 73-69 (20-16, 25-16, 17-21, 11-16)

Fenerbahce (török) – Casademont Zaragoza (spanyol) 71-65 (28-14, 16-16, 14-17, 13-18)

ACS Sepsi SIC (romániai) – Polski Cukier AZS UMCS Lublin (lengyel) 88-58 (22-9, 28-19, 19-19, 19-11)

Valencia BC (spanyol) – Lyon DLC ASVEL Feminin (francia) 70-91 (17-24, 13-30, 19-22, 21-15)

A női kosárlabda Euroliga A-csoport állása

1. Fenerbahce 10 9 1 882-653 19

2. DVTK Hun-Therm 10 8 2 688-627 18

3. Casademont Zaragoza 10 7 3 669-608 17

4. Beretta Famila Schio 10 6 4 698-655 16

5. Valencia BC 10 4 6 664-701 14

6. Lyon DLC ASVEL Feminin 10 3 7 699-773 13

7. ACS Sepsi-SIC 10 2 8 682-789 12

8. Polski Cukier AZS UMCS Lublin 10 1 9 564-740 11

A 11. forduló programja

január 10. (szerda),

18.00: Polski Cukier AZS UMCS Lublin – DVTK Hun-Therm

18.00: ACS Sepsi-SIC – Valencia BC

20.00: Casademont Zaragoza – Lyon DLC ASVEL Feminin

január 11. (csütörtök),

20.00: Beretta Famila Schio – Fenerbahce