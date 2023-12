A műfaj immáron századik fináléja a legendás Papp László nevét viselte: a rendezvénnyel tisztelegtek a hajdani háromszoros olimpiai bajnok ökölvívó emléke előtt.

Mezei igazolta klasszisát

– Három versenyzőt neveztünk – mondta Siroki Norbert, a miskolci M1Fitnessben működő Hell Fight Club Küzdősport Egyesület vezetőedzője. – Az általunk megszerzett arany- és bronzérmünkre természetesen büszkék vagyunk, de hozzáteszem: most azt kell eldöntenünk, hogy félig tele, vagy félig üres a poharunk. Ugyanis a kettő helyett négy medáliát is gyűjthettünk volna. A válogatott kerettag Mester Soma hátsérülése miatt kénytelen volt kihagyni a legrangosabb hazai seregszemlét, Horváth Milán pedig helyezetlenül zárt a 63 és fél kilós súlycsoportban. A sorsa akkor alaklult volna másképpen, ha a négy közé jutásért megveri a nyíregyházi Kovács Tamást, de ez nem jött össze neki. Sebaj, még több munkával, még jobb koncentrációval legközelebb többet érhet el. Dudek Beáta meccs nélkül jutott az elődöntőbe, ahonnan viszont már nem tudott a fináléba jutni, mert alulmaradt a Zsiga Melindával, a BVSC-Zugló tagjával szemben, viszont felléphetett a dobogó legalacsonyabb fokára, ezért dicséretet érdemel. Az aranyat a Mester Soma melletti másik válogatottunk, Mezei Petra szállította klubunknak. Az 50 kilóban indult kiválóságunk az első helyért a csepeli Horváth Kármennel vívta a finálét és a papírformának megfelelően ugyan nem egyhangú, de 4–1-es pontozással diadalmaskodott, így továbbra is egyeduralkodója súlycsoportjának.

Az idén már nincs több megmérettetése a Hell Fight Club Küzdősport Egyesület bokszolóinak, akik az ünnepek után a jövő esztendő első napjaitól megkezdik felkészülésüket a 2024-es versenyeikre.

A képen: Mezei Petra (balról) az 50 kilós nők döntőjében Horváth Kárment győzte le Fotó: MTI/Mónus Márton