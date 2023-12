A labdarúgó NB I 16. fordulójában vasárnap 13.00-tól Kisvárda MG – Diósgyőri VTK meccset rendeznek.

Az utolsó, a 12. helyezett otthonába látogatnak a piros-fehérek, akiket valamivel több mint három hónapja, Diósgyőrben, 2-0-ra legyőztek. A szabolcsi csapatnak égető szüksége van a pontokra, hogy felzárkózhasson a mezőnyre, az egy hónapja edzőt váltott várdai együttest az Feczkó Tamás irányítja, aki korábban volt a DVTK szakvezetője is. A tréner 3 meccsen ült eddig a Kisvárda kispadján, és minden eredményből ért el egyet, egyet: a Kecskeméti TE elleni hazai vereségük után (1-2), ugyanis otthon játszva az MTK-t legyőzték (3-1), egy hete pedig döntetlenre végeztek pályaválasztóként a Debreceni VSC ellen (0-0).

Három hete

A DVTK legutóbb három hete szerzett pontot, amikor a vármegyei riválist, a Mezőkövesd Zsóry FC gárdáját múlták felül Diósgyőrben (2-0), ám ezt követően a listavezetővé elő lépett Paksi FC vendégeként 4-1-re kaptak ki, a múlt héten végén pedig az évad első meghökkentő vereségét szenvedték el, amikor hazai pályán, 3-0-ra maradtak alul a kieső helyen tanyázó Zalaegerszegi TE FC-vel szemben.

A DVTK háza táján a támadók gólképtelensége, lapos játéka mellett a hátsó alakzat összeállítása jelenti a fő problémát, ugyanis védelemből Bárdos hónapokra kiesett, és a ZTE elleni meccs előtt Vallejo térde is megsérült. Utóbbi játékos biztos pontja volt a csapatnak, előbb védekező középpályásként végzett kimagasló munkát, majd kényszer belső védőként is helytállt. A pótlásuk gondot okoz, okozhat a diósgyőriek szakvezetőjének, Kuznyecov Szergejnek, és a mostani meccs fő kérdése az, hogy ezen, illetve a további nehézségeken úrrá tud-e lenni a vezetőedző.

Műfüvön

És van még egy ideálisnak nem nevezhető körülmény, amely szintén befolyásolhatja a mérkőzés alakulását.

– Sajnos, az időjárás nem a legszebb arcát mutatja mostanában, de bármilyen idő is legyen vasárnap, mind a két csapat számára ugyanazok lesznek a feltételek, úgyhogy nem ez lesz a döntő – mondta a diósgyőri szakvezető. – Az átázott és kissé mély füves pályák miatt múlt héten is szinte végig műfüvön edzettünk, de a DVTK munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy megfelelő pályákat biztosítsanak számunkra. Ezt ezúton is köszönjük!

A DVTK vezetőedzője szerint fontos tényező lehet Kisvárdán, hogy melyik csapat talál hamarabb a kapuba.

– Kisvárdán is fontos lesz, hogy ki szerzi az első gólt, illetve az, hogy meg kell állítanunk az ellenfél kontráit. Mert hiába volt százalékosan 70-30 a labdabirtoklás a javunkra a ZTE ellen, hiába dolgoztunk ki rengeteg ziccert, mégis vereséget szenvedtünk – mondta Kuznyecov Szergej. – A csapatnak is elmondtam az öltözőben, hogy a helyzeteket nagyon meg kell becsülni, hiszen, ha az első félidőben legalább az egyik nagy lehetőségünket kihasználtuk volna, akkor egészen más lett volna a mérkőzés képe. De ez nem csak a legutóbbi találkozónkra, hanem minden meccsre igaz.

Nem megy úgy

A szakvezető az elmúlt két mérkőzésen kapott hét góllal, és a megszerzett egy találattal kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

– Mostanában nem úgy megy a góllövés, ahogy szeretnénk, ezt mi is tudjuk, folyamatosan dolgozunk rajta, minden edzésen keressük a megoldást a problémánkra. Bízom benne, hogy Kisvárdán már be fognak menni azok a ziccerek, amik az elmúlt hetekben nem.