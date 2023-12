A diósgyőri kosárlabdacsapat egykori kiválósága, Brosovszky Mónika is ott volt a lelátón a vasárnapi DVTK Hun-Therm – Tarr KSC Szekszárd NB I/A csoportos mérkőzés rangadóján, amelyet a piros-fehérek 72-64-re nyertek meg.

A Szőke Ciklon 1998-tól hat éven át erősítette az akkor DKSK néven szerepelt együttest, és a Miskolcon eltöltött légiós karrierjének végén Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2004-ben az Év sportolója címmel tüntette ki. A Románia területén, Arad városában született fantasztikus adottságokkal rendelkező sportember – akinek édesapja válogatott labdarúgó, édesanyja élvonalbeli röplabdázó volt – 41 évesen hagyott fel a játékkal, vonult vissza a kosárlabdától, azóta a BC ICIM Aradnál sportvezetőként dolgozik, jelenleg a klub tiszteletbeli elnöke.

A román állampolgárként született, de miskolci karrierje során magyar állampolgárságot is szerzett Brosovszky Mónika a nézők között foglalt helyet a lelátón, és a szünetben a klub nevében Bukovszki Mónika, egykori csapattársa köszöntötte.

– Nem először nyilatkozom erről, biztosan sokan tudják már, hogy Bukovszki Mónival, akit Kicsiként is ismernek a szurkolók, nagyon jóban vagyunk, ez már több, mint barátság, olyan, mintha testvérek lennénk, mintha a húgom lenne, és a emiatt időről időre meglátogatjuk egymást, most én voltam soron – nyilatkozta Brosovszky Mónika. – A baráti látogatást összekötöttük több eseménnyel, egy szakmai megbeszéléssel is, amelyet Magyar Gergellyel, a diósgyőri utánpótlás akadémiai igazgatójával folytattunk. Nagyon jó volt ez a találkozás, szerintem az aradi és a diósgyőri klub között hamarosan megindulhat egyfajta közeledés, amelynek a különböző korosztályok egymás elleni mérkőzései lehetnek az első mérföldkövei. Ha ez így lesz, akkor az eddigieknél gyakrabban jövök majd Miskolcra.

A meccsről

Az egykor a diósgyőriek 10-es mezét viselő játékost a vasárnapi meccsről is kérdeztük.

– Az új csarnok gyönyörű, nem most láttam először, de ezúttal is lenyűgözött, egy meccs keretében, azért még jobb itt lenni – mondta Brosovszky Mónika. – A diósgyőri csapat játéka is élvezetes volt, illetve az ellenfélé is, színvonalas meccset játszott a két együttes. A román bajnokság szintjénél magasabb a magyar, ennek a jelei megmutatkoztak. Sajnálom, hogy egyéb programom miatt nem tudtam maradni szerda estig, hogy a Schio elleni meccsét is megnézzem a DVTK-nak, de remélem, hogy látok még a jövőben Euroliga-meccset, amelyen a diósgyőri csapat szerepel. A viszonylag rövid látogatás után is jó élményekkel térhetek haza, hiszen a csarnokban nagyon sok ismerőssel találkoztam, nagyon sokan jöttek oda hozzám, hogy készüljön egy közös fotó. Ezúttal is nagyon jól érzetem magam Miskolcon, olyan volt, mintha nem is mentem volna el innen. Szóval köszönöm a szívélyes fogadtatást, és ez úton kívánok minden diósgyőri szurkolónak boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet!