A női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 9. fordulójában, szerdán este a Casademont Zaragoza vendége volt a DVTK Hun-Therm csapata. Fordított párosításban, Miskolcon 3 ponttal nyert a Diósgyőr, és a csoport 2. helyéért menő küzdelem előtt az is kérdés volt, hogy a spanyol gárda tovább tudja-e nyújtani 13 tétmérkőzésből álló győzelmi sorozatát.

Diósgyőri triplák

A hazai együttes kezdte jobban a mérkőzést (6-0), a vendégek Charles révén a 4. percben találtak be először. 7-2-es állást követően Garbin húzta be a meccs első hármasát, aztán a távoli dobásokkal operáló DVTK két messziről eleresztett kísérletet kihagyott, ami után Charles triplája már pontos volt (9-8). Fegyelmezett, érett játékot mutatott mindkét csapat, egyik oldalon sem volt nyoma a kapkodásnak. A Zaragoza a palánk alatti erősebb játékával azonban vitte a meccset (15-10), és pontosabb dobásainak köszönhetően előnnyel zárták az első menetet (17-12).

A második negyedben Gimeno, csapatának első hármasára, ugyanilyen értékű dobással válaszolt Garbin, majd Lelik is bevágott egy távolit, és még egy büntetőt is, mert dobás közben szabálytalankodtak vele. Így a meccs folyamán először, a 13. percben, előnyhöz jutott a Diósgyőr (20-21), a hazai drukkerekhez képest maroknyi, ám nagyon lelkes vendég tábor örömére. Nem sokkal később Gimeno adott elő egy magánszámot, az áldozati bárány szerepének eljátszása után reklamált, és amíg a spanyolok a játékvezetőkkel voltak elfoglalva, a Diósgyőr kosárlabdázott, Charles hármasa után kellett időt kérnie a hazaiak szakvezetőjének (22-28). A szünet jót tett nekik (27-28), emiatt a Diósgyőr is kivett egy pauzát, ám az újabb pihenő után Fiebich benyomott egy hármast, majd Gulbe rámolt be egy faultos kombinációt (33-28). A hazaiak 11-0-s szériája után Charles csökkentette a különbséget egy labdára (33-30).

Jovanovic adta gyönyör

Fordulás után sem javult fel a Diósgyőr dobószázaléka, sok hibával játszottak a piros mezesek, de mivel célzásban a hazaiak sem jeleskedtek, a negyed közepéig nem változott számottevően a különbség (37-32). Kemény küzdelem, öldöklő védekezés folyt a pályán, és hiába volt lepattanózásban jobb a DVTK, a faultok miatt megítélt büntetőket a hazaiak dobták pontosabban (40-36), és a negyed végét – részben ennek köszönhetően – 4 pontos fórral zárták (45-41).

Jovanovic hármasával indult a negyedik negyed, majd a három perccel később ugyan ő pakolt be egymás után három büntetőt, miután távoli dobókísérlete közben szabálytalankodtak vele szemben (45-47). Nem sokkal ezután Jovanovic újabb hármasokat hintet (48-53), 12 pontja után hívta le a pályáról pihenni edzője. A 36. percben Grigalauskyte centergólja után pedig a hazai edző az egész csapatát pihentette, az időkérése alatt (48-55). Az órával is versenyt futó spanyolok gyors támadásokat próbáltak vezetni, és nagy küzdelmükben egy labdára jöttek fel (52-55), emiatt Völgyi edző is pauzát jelzett, 81 másodperccel a vége előtt. Az utolsó percben Charles két büntetőjével eldőlni látszott a meccs (52-57), de Diallo és Ortiz nyitottá tette a hátralévő 17 másodpercet (56-57). A folytatásban Lelik egy jó büntetőjét követően Ortiz kettő vert be, így a rendes játékidő döntetlenje után (58-58) jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás

A hazai hármasra három volt a válasz, majd Tadic büntije után Lelik következett (61-64). Aztán fordított a Zaragoza (65-64), és Aho N. is ezt tette. Holesinska triplájával megint a spanyolok álltak jobban (68-66), és az utolsó másodperceket jobban bírták (70-66), hiába szépített a végén Charles, ez csak arra volt jó, hogy az egymás elleni eredményben jobban álljon a DVTK, és megőrizze 2. helyét a tabellán.

Casademont Zaragoza (spanyol) – DVTK Hun-Therm 70-68 (17-12, 16-18, 12-11, 13-17, 12-10) - hosszabbítás után

Zaragoza, 4000 néző. V.: Yalman (török), Teixeira (portugál), Dahra (francia).

Casademont Zaragoza: ORTIZ 12, FIEBICH 14/3, Pivec 5, Gulbe 8/3, DIALLO 15. Csere: Holesinska 8/6, Hermosa, Lacorzana 3, Geldof 2, Gimeno 3/3. Vezetőedző: Carlos Cantero Morales.

DVTK Hun-Therm: Aho N. 4, CHARLES 19/6, LELIK 13/3, Garbin 8/6, Tadic 2. Csere: JOVANOVIC 17/9, Grigalauskyte 2, Tenyér 3/3, Toman. Vezetőedző: Völgyi Péter.

Kipontozódott: Pivec (40.).