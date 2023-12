A labdarúgó NB 15. fordulójában vasárnap délután Diósgyőri VTK – Zalaegerszegi TE FC mérkőzést rendeztek.

A vendégeknél, a legutóbbi, múlt hétvégi, Debreceni VSC elleni, hazai, 2-1-es vereséghez képest három játékos hiányzott a kezdőből: Csóka nem volt keretben, Lesjak és Croizet a padra került, Huszti, Medgyes és Mim pedig a meccs első sípszavára készülődhetett.

Három hazai

A Diósgyőri VTK legutóbbi kezdőcsapatához, a múlt hét pénteki, Paksi FC elleni idegenbeli 4-1-es vereséghez képest, szintén három helyen történt változás, Vallejo, Feuillassier és Lukács D. a kispadra került, Gera sárga lapos eltiltása után visszatért a védelembe, Pernambuco támadó középpályásként kapott szerepet, Bényei pedig védekező középpályásként. Ez utóbbi érdekessége az volt, hogy személyében, ebben az évadban most először kapott lehetőséget a DVTK kezdőjében 20 évnél fiatalabb labdarúgó. A hazai összeállítás másik érdekessége az volt, hogy a Pakson sérülés miatt lecserélt Odyntsov kapus, aki két gólt is kapott, vállalni tudta a játékot, és ezúttal is élvezte Kuznyecov Szergej vezetőedző bizalmát, az akkor becserélt Senticnek azon a bajnokin, illetve az ezt követő napokban nem sikerült meggyőznie a szakvezetőt. A harmadik furcsaság pedig az volt, hogy Vallejo, akit néhány hete még klónozott volna Kuznyecov edző, sem a hátsó alakzatba, sem a középpályára ,,nem fért” be, mint a meccs utáni sajtótájékoztatón kiderült: pénteken sérülést szenevdett. A DVTK-nál három, sérüléssel bajlódó játékos, Danilovic, Jurina és Bárdos nem volt keretben.

A hideg decemberi vasárnap nem indította be a piros-fehér drukkereket, az évad legalacsonyabb diósgyőri nézőszámát hozta ez meccs, a szurkolók többsége otthon, a melegben az élő tévés közvetítést preferálta.

A találkozó gyászszünettel kezdődött, a pénteken elhunyt Nagy Bélára emlékeztek a stadionban lévők, aki korábban két etapban is első számú vezetője volt a diósgyőri labdarúgócsapatot működtető gazdasági társaságoknak.

Kapufa

A mérkőzés elején a DVTK volt aktívabb, a 9. percben Acolatse akár a vezetést is megszerezhette volna, de ezután egy jó ideig nem sikerült újabb lehetőséget összehoznia a hazai gárdának, és amikor a ZTE úgy érezte, túlélte a kritikus első perceket, igyekezett feljebb tolni a védekezését, és támadásokat is próbált vezetni. Az első félidő középen már kiegyenlített volt a játék, és az első kaput eltaláló lövést az egerszegiek hozták össze, az ex-diósgyőri Medgyes révén, igaz, ez a kísérlet nem volt túl veszélyes. Aztán mikor a harmincas percek elkezdődtek, a Diósgyőr újra erőre kapott, előbb Holdampf lövése már kaput talált. Nem sokkal később Bényei közeli próbálkozását Dombó lábbal, bravúrral védte, a ziccer után hat perccel, a 40.-ben Pozeg Vancas a bal kapufára fejelt. Az első menetben a DVTK járt közelebb a gólhoz, tett többet a vezetés megszerzéséért, de a jobbára a védekezéssel foglalkozó zalaiak elérték a részcélt, lehozták az első 45 percet, valamint a 60 másodperces ráadást, kapott gól nélkül.

Vendég gólok

A második félidő első negyedórája nem hevítette fel a hőfokot, a Diósgyőr volt a kezdeményezőbb, a ZTE FC beérte azzal, hogy lefojtja a hazaiak támadásait, hogy a lövésig jutó piros mezes elé besűrűsödnek. A labdabirtoklás, az aktivitás terén a DVTK járt előrébb, de a hazai fölény meddő volt, és amikor a vendégek hármas cseréhez készültek, hogy egy kis levegőhöz jussanak, egy labdaszerzés után a félidőben először vezetett kontrát az Egerszeg, amelyet Mim góllal fejezett be. Így a középpályásnak ,,megkegyelmezett” edzője, fent hagyta a pályán, és zalai szempontból ezt nagyon jól tette. Ugyanis miután Bedi ,,csak” a kapufát találta el, egy újabb ígéretes akció végén, öt perc múlva Mim másodszor is betalált, és 10 minután belül szerzett két góljával eldöntötte a meccset, ekkor már le lehetett hívni a pályáról. A hazaiak szenvedése azonban még tartott egy ideig, és a hosszabbításban még egy szúrást, egy kegyelemdöfést kaptak. Már előtte is kiabálták a szurkolók, hogy ébresztő, majd utána is, a végén pedig az ultra szektorban kórusban hangzott, ismétlődött többször a kérdés: hol a csaptunk?

A DVTK egymás után kétszer kapott ki háromgólos különbséggel, és az eredményességen túl, a mutatott játékot tekintetében tényleg elmaradásban van a szezon elejétől. Ezen a mostani meccsen mintha nem nem tudták volna, hogy milyen ellenszerrel érhetnének el sikert, egy szinte csak a védekezésre koncentráló csapattal szemben.