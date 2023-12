A 2023-as év utolsó mérkőzését játssza a DVTK Hun-Therm csapata. A piros-fehérek a női kosárlabda Euroliga A-csoportjának 10. fordulójában, szerdán 18.00-tól az olasz Beretta Famila Schio együttesét fogadják a DVTK Arénában. A két fél fordított párosításban lejátszott meccsét, két hónapja, október 18-án, némi meglepetésre, a diósgyőri gárda nyerte, 59-55-re. Részben ennek is köszönhetően áll előkelő helyen a tabellán a DVTK Hun-Therm, és ahhoz, hogy remek pozícióját megerősítse, győznie kellene.

Három szempont

Elsőként azt kérdeztük a diósgyőri együttes vezetőedzőjétől, hogy fontos vagy nagyon fontos meccs vár rájuk.

– Minden szempontból fontos, egyrészt mert az évadzáró mérkőzésen szeretnénk győzelemmel megajándékozni a szurkolóinkat. Másrészt azért, mert a Schio egy Final Fourba igyekvő csapat, akiket hazai pályájukon sikerült legyőznünk, most pedig igyekszünk megismételni itthon is ezt a bravúrt. Harmadrészt, minden győzelem közelebb visz minket a nagy álmunk, a továbbjutás felé – válaszolta Völgyi Péter, aki arra a kérdésre, hogy mi kellene a sikerhez, így folytatta: – Mindkét oldalon lesznek fontos hiányzók, a kulcs az lesz, hogy ezt ki hogy menedzseli. A Schio valószínűleg egy alacsonyabb szerkezettel fog játszani, az szinte biztos, hogy Juhász Dorka nem lép majd náluk pályára. Szeretnénk magas poszton kihasználni az előnyös szituációkat, ez kiemelten fontos lesz. Az olaszországi mérkőzésre nagyon jól sikerült felkészülni, illetve a tavalyi vereség miatt dolgozott bennünk a bizonyítási vágy is. Biztos vagyok benne, hogy ebbe a mérkőzésbe még nagyobb motivációval megyünk majd bele, hiszen hatalmas lépést tehetnénk a továbbjutás felé.

Az ismerősről

Szóba hoztuk a DVTK trénerének, hogy az olasz csapat legponterősebb játékosát jól ismerik, hiszen Arella Guirantes tavaly még a DVTK-t erősítette, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük: megvan az, hogy mi a gyengéje, hogy miként lehetne őt háttér szerepbe szorítani?

– Rellát jól ismerjük, tudjuk, hogy negyven percen keresztül nagy nyomást kell majd rá helyezni, de ugyanez igaz Reisingerovára is. Több olyan játékos is van, akik képesek eldönteni egy-egy mérkőzést a Schioban, illetve nagy EL-rutinnal is rendelkeznek, de a hazai pályán a szurkolóink támogatása sokat segít majd – mondta Völgyi Péter.

Kizárni

A szakvezetőtől megkérdeztük, hogy a fáradtságot mennyire kell legyőzni a mostani meccs során, mert a múlt vasárnap, a Szekszárd elleni bajnokin azért látszódott, hogy hosszú sorozat vége felé járnak...

– Egyszerűen kezeljük, az elmúlt hetekben már igyekeztünk kizárni a fejekből, nem foglalkozni vele. A Schio is nehéz sorozatból jön, bár ők egy könnyebb bajnokin vannak túl, míg mi rangadóból érkezünk, cserébe nekik utazniuk kell. Kiegyenlítettek az erőviszonyok, csapatként kell segítenünk egymáson és felülkerekedni a fáradtságon – jelentette ki Völgyi Péter, aki a játékosok egészségügyi helyzetéről a következőket mondta: – Kisebb problémák, betegségek vannak, de a csapatkapitányunkon, Kányási Veronikán kívül mindenki játékra kész. Vera bokája is szépen gyógyul, de ő a Schio ellen még nem lesz segítségünkre, mindenki más szerencsére rendelkezésünkre áll.