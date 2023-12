A DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata szerdán 20.00-tól a spanyolországi Zaragoza városában a helyi Casademont Zaragoza együttese ellen játszik Euroliga meccset, a sorozat A-csoportjának 9. fordulójában.

A piros-fehérek ezúttal sem maradnak majd szurkolói támogatás nélkül, várhatóan 50 fős lesz a vendégszektorban helyet foglaló szimpatizánsok száma, a 10 744 fő befogadására alkalmas Pabellón Príncipe Felipe sportcsarnokban.

Köszönhetően annak, hogy a miskolci Herman Ottó Gimnázium tanulóinak egy 30 fős csoportja is jelen lesz a mérkőzésen. A nyelvszakos diákok az anyanyelvi tanár, German Bernardo és a szintén nyelvszakos pedagógus, Polyák Fanni kíséretében töltenek el néhány napot Spanyolországban, és ennek keretében vesznek részt a kosárlabda mérkőzésen is.

– Több városba is szerveztünk programokat, látogatásokat, Barcelonából megyünk majd át Zaragozába, de a tanulmányi kirándulás során ellátogatunk majd Madridba is – mondta Polyák Fanni. – A kosárlabda mérkőzésen való részvétel, magától értetődő volt, ha már Zaragozában leszünk, és éppen ott játszik a miskolci, diósgyőri csapat, nem hagyhatjuk ki a meccsüket. Csütörtökön egy zaragozai középiskolát látogatunk meg, és a vasárnapi hazautazásig ellátogatunk még Sigüenzába is.