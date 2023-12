Labdarúgás: NB II

NB II, 17. forduló:

Budafoki MTE – Kolorcity Kazincbarcika SC (Budapest, Promontor utca, vasárnap, 13.00)

Csábi József, a KBSC vezetőedzője: – Tizenhat forduló után jó ránézni a tabellára, hatodikok vagyunk, nem a szél fújta a csapatot ebbe a pozícióba, ennek kőkemény előzményei vannak. Ez a visszajelzése a munkánknak, az eredmény, de tisztában vagyunk azzal, hogy mindent ugyanilyen hévvel, lelkesedéssel, odaadással kell csinálnunk a folytatásban is, mert egy-egy rosszabbul sikerült meccs után sokat változhat a helyzet. Hiszen sok az egyforma csapat, s emiatt az dönt, hogy ki tud jobban felkészülni a másikból, saját magából, mennyire fegyelmezett, motivált valaki az adott mérkőzésen. Ennek elérése meccsről-meccsre nem könnyű, de sokat tesznek érte a játékosok, és úgy érzem, a stáb is. Még van két összecsapásunk az ősszel, s jó lenne olyan eredményeket elérni, amikkel tudjuk stabilizálni a helyünket. A Budafok jól kezdte a bajnokságot, voltak dobogón is, viszont az utóbbi mérkőzései nem úgy sikerültek, ahogyan azt várták a klubnál. Javítani akarnak, ez természetes, ami nem adhat nekik több plusz motivációt, mint amivel mi felmegyünk a pályára. Védekezésben több formációt tudnak, játszanak, majd meglátjuk melyiket veszik elő, készültünk belőlük, kiderül, mi jön ki ebből vasárnap délután.

A Barcikában ö sárga lap miatt eltiltott Szekszárdi M., míg Fejes és Morinigo sérülés miatt nem áll rendelkezésre.

A KBSC várható kezdőcsapata: Tóth B. – Székely K., Szekszárdi T., Heil, Papp M., Süttő – Csatári, Kártik, Pekár L. – Kurdics, Pinte.