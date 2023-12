A labdarúgó NB I 17. fordulójában, az év utolsó körében, szombaton kora este Diósgyőri VTK – MTK Budapest mérkőzést rendeztek.

Kettő és négy

A tavaly még az NB II-ben szerepelt két csapat az előző fordulóban egyaránt 2-1-re nyert, és ezúttal is szerette volna gyarapítani pontjainak a számát.

A hazai együttes kezdője két helyen változott a múlt vasárnapi, Kisvárda MG elleni, idegenbeli találkozóhoz képest, Vallejo sárga lapos eltiltása, Pozeg Vancas pedig betegsége miatt nem tudott játszani, helyettük Bényei és Acolatse került a csapatba. Érdekesség, hogy a néhány hete műtéten átesett Jurina már ott volt a cserék között, nem úgy Farkas D. és Bárdos, akik sérülés miatt hiányoztak.

A vendégek szakvezetője négy helyen módosított a Debreceni VSC-t hazai környezetben legyőző alapcsapatán, Ennin és Németh K. betegség miatt nem volt keretben, Végh és Thiam pedig a cserék között kapott helyet. Ezekkel összefüggésben Hej, Horváth A., Stieber és Spalek készülődhetett a meccs első sípszavára.

Szögletek után

Az első félidőben mindkét csapat harciasan küzdött, de helyzetekből egy jó ideig nem sok volt, Antonov kapu fölé lőtt labdáján túl tulajdonképpen semmi feljegyezni való nem történt. Aztán a 19. percben az MTK kis szögletét benyelte a Diósgyőr, a hátra passzra, Stieberre senki nem figyelt, így a vendégek előnyhöz jutottak. Ezt követően paprikás lett a mérkőzés, egy Kocsis, Edomwonyi csetepaté adott szikrát a küzdő feleknek, és innentől nem kímélték egymást a játékosok, miközben a DVTK küzdött az egyenlítésért. A piros-fehérek ezt egy sarokrúgás után érték el, Gera remek beadásába Szatmárinak csak bele kellett tennie a fejét. A lüktetés, a fővárosiak játékszervezőjének, Bognárnak a szabad mozgása, élvezetes játékot hozott, a félidő hajrában az újabb sárgák mellett mindkét csapatnak volt egy-egy kaput eltaláló lövése.

Gólzápor

A második játékrész elején Acolatse léc alá tartó löketét ütötte ki Demjén, majd Holdampf sarkáról pattant a kapu mellé a labda. Nem egészen egy óra játéknál kettőt frissítettek a vendégek, rájuk fért, mert a labda keveset volt náluk. A 61. percben Stieber veszélyeztette a kaput, három minutával később kis híján ismét gólt lőtt, és ha neki nem is sikerült a frissen beállt Kovács M. elfutása után a kapuba találnia, a második hullámban érkező Antonovnak igen, másodszor is előnyhöz jutott az MTK. Ezt követően a nagy mezőnyfölényre tett szert a DVTK, a piros mezesek beköltöztek a vendégek térfelére, és egy kis segítséggel, szerencsével, az ellenfél védőjének a közreműködésével egyenlítettek, majd néhány másodperccel később egy újabb rohammal, az előtte nem sokkal becseréltek összjátékával, a vezetést is megszerezték, óriási örömöt okozva ezzel a piros-fehér drukkereknek. Amilyen gyorsan megszerezte a Diósgyőr a vezetést, szinte ugyanolyan hamar egyenlített a kék mezes gárda, egy szöglet utáni góllal, amiből ez a harmadik volt ezen a találkozón. A változatos meccs végén, a 90. percben Holdampf járt közel a gólszerzéshez, de közel a kapuhoz lyukat rúgott, a túloldalon, a hosszabbítás 3. percében Molnár R. lábában maradt a negyedik fővárosi találat.

A hideg időben, diósgyőri szinten kevés néző előtt, forró hangulatú, változatos, izgalmas mérkőzést játszott az egyaránt győzelemben gondolkodó két csapat, és a fordulatokban gazdag bajnokin igazságos döntetlen született.