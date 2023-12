Az NB I.-es labdarúgó bajnokság 16. fordulója vasárnap délután hazai környezetben „találta” a dél-borsodiakat, az idő azonban számukra sem volt kellemes.



Nem változtatott

Kuttor Attila ugyanazokat a játékosokat küldte ki, mint legutóbbi a Ferencváros ellen. Tette ezt azért, mert nem látott okot a változtatásra. Jól jött az MZSFC-nek, hogy a Zalaegerszegi TE FC otthon nem tudta megverni az Újpest FC-t, míg a Kisvárda Master Good saját pályáján alulmaradt a DVTK-val szemben. A dunántúliak mestere alig variált, mindössze egy helyen cserélt az elmúlt héthez képest. A pálya a körülményekhez képest nagyszerű volt, a játékosok így alig csúszkáltak, ezért minden adott volt a jó futballhoz. Az otthoniakat Cseri mozgatta, Molnár G. sokat futott keresztbe, Drazic pedig középen várt a kiugrásokra.



Felbillent a pálya

A 8. percben Molnár G. tekerését fogta Tóth B., majd lendületben maradtak a kékben játszó kövesdiek. Cseri rúgást kapott a lábára, ápolni kellett, de folytatni tudta a mérkőzést. Elsősorban a középpályán folyt a tömörülés, de lövések is eldördültek, erre bizonyára a trénerek utasították tanítványaikat. Sok pontatlan átadás csúszott be, ezért a küzdelem nem volt folyamatos és a kapuk sem kerültek veszélybe. A játékvezető sokat fütyült, minden szabálytalanságot megtorolt. A csapatok tudománya a 16-os környékén fogyott el, bár a 22. percben Drazic az ötösig jutott, itt azonban „szörnyen” találta el a játékszert. Nem sokkal később Molnár G. kevert ügyesen és veszélyeztetett sokat ígérően. A labda kihozatalára képtelen vendégek még mutatóban sem jártak a tulsó kapunál és ez rosszat jelentett számukra. Jól működött a fürdővárosiak letámadásos taktikája, ennek következtében szinte felbillent a pálya. A 32. percben Kállai K. szaladt el a jobb oldalon, beívelt, Drazic azonban egy méterrel lemaradt a csatlakozásról. A szünet előtt még Drazic próbálkozhatott, de labdájában nem volt erő és Tóth B. könnyű zsákmánya lett.



Balszerencséjük volt

A második félidőben minden úgy folytatódott, ahogyan az elsőben abbamaradt. Kezdeményezett a Mezőkövesd és „semmit” nem csinált a Fehérvár. Izgalommentesen teltek a percek, a 61. percben azonban Cseri emelésre szánta el magát, de feladta a pettyest Tóth B.-nek. A 62. percben Kodro a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázta el, 10 méterről, senkitől sem zavartatva csúnyán a ketrec mellé bombázott. A 67. Molnár G. ballal, közelről a felső lécre emelt, így maradt a 0–0. A levegőben lógott a vendéglátók vezető gólja, közben a fehérváriak azt sem tudták, hogy hol vannak. A 77. percben Bese jobbról célozta meg a jobb felső sarkot és nem sokat tévedett. A dráma a 93. percben ért a tetőfokára, Pillár ugyanis kézzel ért a labdához, Vad II pedig a VAR-segítségével (sőt, maga is visszanézte a jelenetet) 11-est ítélt, Kodro futott a labdának és nem hibázott. Kuttor Attila megkapta második sárga lapját, így a pirosat is, ezért el kellett hagynia a kispadot. Még jött a Fehérvár második gólja, de ez már nem osztott és nem szorzott. A látottak alapján igazságtalanul kapott ki a matyóföldi gárda, amely 3 pontot érdemelt volna, a hajrában viszont óriási balszerencséje volt.



Labdarúgás: a tények

Mezőkövesd Zsóry FC – Fehérvár FC 0–2 (0–0)

Mezőkövesd, 1000 néző. V.: Vad II (Georgiou, Bornemissza).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (5) – Kállai K. (6), Pillár (5), Beriashvili (5), Vajda S. (5) – Cseke (5), Gomis (4) – Molnár G. (6), Cseri (6), David Babunski (5) – Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Fehérvár FC: Tóth B. (5) – Csongvai (5), Serafimov (6), Gergényi (5) – Bese (5), Pető (4), Flores (5), Katona M. (5) – Schön (6) – Kodro (6), Szabó L. (4). Vezetőedző: Piotr Bartosz Grzelak.

Csere: Pető helyett Christensen (6) az 51., Szabó L. helyett Karamoko (–) a 60., Karamoko helyett Kastrati (–) a 79., Katona M. helyett Ruben Pinto (–) 79., Cseri helyett Ugrai (–) a 80., Gomis helyett Brtan (–) a 80. percben.

Sárga lap: Serafimov a 10., Gomis a 76. percben.

Kiállítva: Kuttor Attila (a kispadról) a 95. percben.

Gólszerző: Kodro (11-esből, 0–1) a 94., Christensen (0–2) a 97. percben.



