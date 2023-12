A pillanatnyilag ezernyi sebből vérző (sérülésekkel és betegségekkel bajlódó) piros-fehérek csütörtökön este hazai környezetben – rekord látogatottság mellett – nagyarányú vereséget szenvedtek az SC Csíkszeredától, szombaton 18 órától pedig idei utolsó, szintén hazai fellépésüket vívják. A 24. forduló keretében a legutóbbi aranyérmes Gyergyói HK együttesét fogadják és ellenük búcsúztatják az évet.

A nyolc közé

– Mi általában négy, de mint most, kilenc és tíz fiatallal szereplünk, ezzel a fehérváriak mellett a legtöbb utánpótlás korú játékost vonultatjuk fel – kezdte évértékelő „székfoglalóját” Egri István klubelnök, a sportág évtizedek óta helyi első embere, majd így folytatta: – Sokszor elmondtam már, de megismétlem a filozófiánkat: az akadémiánknál nevelkedő gyerekeket kívánjuk beépíteni, őket akarjuk sikeressé tenni, pályafutásukat előmozdítani. Nagy igyekezetünkben most talán túl is lövünk a célon, hiszen az említett korosztály tagjai még nincsenek Erste ligás színvonalon. Úgy kalkulálunk, hogy ha szezononként egy-két szépreményű sportolót beépítünk a keretünkbe, már teljesítettük az elvárásunkat, persze ebbéli igyekezetünk jelenleg a teljesítményünk rovására megy, de valamit valamiért. A kört bővítve: azzal számolunk, hogy légiósaink és fiataljaink a második körre összeszoknak, szakvezetésünk megtalálja a legideálisabb felállást és a nyolc között leszünk. Az is a törekvéseink között szerepel, hogy harcoljunk a küzdőtéren, ezzel nincs baj, a fiúk hozzák magukat, így – már ami a hajtást és a lendületet illeti – kiszolgálják a velünk szimpatizáló szurkolótábort, mert vereségek ide, győzelmek oda, csütörtökön este csaknem ezerhétszázan szorongtak a lelátókon.

A pontvadászat a szombati „pezsgős” évzáró után január első napjaiban a mostanihoz hasonlóan erőltetett menetben folytatódik, öt nap alatt ismét három összecsapás vár Vorisékra. A Jegesmacik szerdán este Újpesten játszanak, pénteken itthon fogadják az „ősellenség” FTC-Telekomot, vasárnap pedig szintén a népkerti csarnokban meccselnek a Dunaújvárosi Acélbikákkal.



Jégkorong: a tények

DVTK Jegesmedvék – SC Csíkszereda 1–7 (0–2, 0–3, 1–2)

Miskolc, 1685 néző. V.: Haszonits, Máhr-Stumpf, Vincze D., Kis-Király.

DVTK Jegesmedvék: Voris (Praták) – Sánta, Shkrabov, Esteves, Páterka, Berdnikov – Szalay, Votjkó, Pecsét (1), Miskolczi (1), Mattyasovszky – Bean 1, Szathmáry, Makai, J. Razumnyak, Griaznov – Fazakas, Molnár M., Rőczei. Vezetőedző: Steve Kasper.

SC Csíkszereda: Adorján A. (Simo) – Kubat (2), Ferencz-Csibi (1), Levin 2 (2), Welsh (2), Brown 1 (1) – Rutkowski, Gecse, Péter B. 1, Részegh T. 1 (1), Becze (1) – Láday, Salló 1 (1), Rokaly Sz., Reisz, Sofron – Skachkov (1), Rokaly N., Fodor Cs. 1. Vezetőedző: Vaclav Novak.

Kiállítások: 13, ill. 23 perc.

Steve Kasper: – Minden ilyen meccs csalódást keltő, főleg hazai pályán, sok szurkoló előtt. Már a meccs előtt tudtam, hogy nagyon nehéz feladat előtt állunk. Nem szeretek kifogásokat keresni, de a második számú kapusunkat is beleszámolva tizenegy játékos hiányzott a keretünkből. Jó csapat ellen játszottunk, amely jó rendszerben játszik, sok tehetséges játékossal. Nem ismerek más együttest, amely ekkora nehézségeken felülkerekedne. Sok jó dolgot csináltunk, 0–2-nél volt pár lehetőségünk a gólszerzésre, ezekkel nem éltünk, majd pedig ránk szakadtak azok a nehézségek, amikből nem tudtunk felállni. Pozitív dolog, hogy egy játékos sem adta fel, a végéig sokat dolgoztunk. A meccs fájdalmas tapasztalat számunkra, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, nem az a fontos, hogy hol áll a csapat december végén, hanem hogy miként játszik, amikor a rájátszáshoz ér. Hiszek benne, hogy ezeknek a vereségeknek a fájdalma és tapasztalata után jobbak leszünk.

Vaclav Novak: – Jól kezdett a csapatunk és jól harcoltunk. Büszke vagyok a srácokra. Egyetlen dolog volt, ami nem tetszett: ez a legnagyobb probléma, mégpedig a fegyelmezettség. Ezen kívül gratulálok a csapatnak és örülünk a három pontnak.



Az Erste Liga állása

1. FTC-Telekom 22 14 3 2 3 98–56 50

2. Budapest Jégkorong Akadémia HC 23 11 3 4 5 87–66 43

3. Gyergyói HK 25 11 3 2 9 88–79 41

4. Corona Brasov 24 11 3 – 10 74–70 39

5. Újpest TE 23 11 2 1 9 69–68 38

6. Sport Club Csíkszereda 25 10 1 5 9 92–94 37

7. DVTK Jegesmedvék 24 8 4 3 9 72–81 35

8. Debreceni EAC 23 7 3 2 11 64–78 29

9. Dunaújvárosi Acélbikák 27 7 – 4 16 70–92 25

10. FEHA19 24 4 4 3 13 49–79 23