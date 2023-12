Hosszabbításba torkolló, nagy csatában maradt alul a diósgyőri női kosárlabdacsapat szerdán este Zaragozában. A DVTK Hun-Therm együttese a spanyol Casademont Zaragoza gárdájának vendége volt a női Euroliga A-csoport, 9. fordulójában, és miután a rendes játékidőben döntetlenre végződött a meccs (58-58), következett az 5 perces ráadás, amelyben a házigazda kerekedett felül (70-68). A kétpontos sikerük ellenére a Diósgyőr megőrizte előkelő 2. helyét a tabellán, ugyanis hiába érte be pontszámban a Zaragoza a piros-fehéreket, mivel a két csapat egymás elleni, miskolci összecsapását a DVTK nyerte 3 ponttal (66-63), így az összevetésben, ha egyetlen pontocskával is, de jobban állnak.

Győzelmi esélyek

De állhatnának ennél is jobban, mert voltak olyan időszakai a mérkőzésnek, amikor jobban játszott ellenfelénél a Diósgyőr, és ezzel összefüggésben volt esélyük a győzelem megszerzésére. Igaz, az első negyedben még a piros-fehéreknek kellett kapaszkodniuk, de a második játékrészben a tripláknak köszönhetően fordított a DVTK HT. A 13. percben először volt náluk az előny (20-21), és innen hat pontra is elmentek, de aztán jött egy rosszabb periódus, és az ellenfél 11-0-s szériája, így a félidőben a spanyolok álltak jobban. A harmadik menet is a Zaragozáé volt, a negyedik negyedben viszont Jovanovic a hátára vette a csapatot, a rövid időt alatt 12 pontot szerzett (!) és ezzel újra a DVTK került lélektani előnybe (48-55). Az utolsó percben öt pont volt a vendégek előnye (52-57), de a hajrát nem jól hozták le, így a rendes játékidő döntetlennel zárult. A hosszabbításban is folytatódott a nagy küzdelem, a hazaiak voltak koncentráltabbak a végjátékban, ám a 4 pontos fórjukat az utolsó másodpercekben Charles lefelezte.

Jovanovic extrája

– Két jól védekező, fizikálisan erős, egymásból jól felkészült csapat játszott egymás ellen szerdán – nyilatkozta Völgyi Péter, a DVTK Hun-Therm vezetőedzője, csütörtökön délelőtt a haza utazás közben. – Tartottam attól, hogy miként fogjuk bírni a nagy tempót, sajnos, a harmadik negyedben nagyon nem ment a gólszerzés, ha akkoriban tudtunk volna újítani, akkor lehet, hogy most más kimenetelű meccsről beszélhetnénk. Örömteli, hogy Toman és Tenyér is jó szállt be a mérkőzésbe, és, hogy egy olyan összetételű csapattal tudtunk visszajönni a meccsbe, amely keveset volt így együtt a pályán. A negyedik negyedben Jovanovic extrája hozta vissza a hitet, és ekkoriban mindenki kezdett magára találni. Kár, hogy a rendes játékidő vége így alakult, ekkor több rossz döntést is hoztunk, és bár nem akarom felmenteni magunkat, de sajnos a végjátékban a játékvezetők nem mertek felvállalni bizonyos döntéseket, például elmaradt a technikai, amit Lelik átkarolásért kellett volna adni. Ha csak hagytuk volna a 40. perc végén, hogy az ellenfél hibázzon, szerintem a Zaragoza nem tudta volna megnyerni a meccset.

Köszönet a drukkereknek

Arra a felvetésünkre, hogy ez a mostani vereség, az elszalasztott győzelmi esély ellenére nem tragédia, így reagált Völgyi Péter:

– Erről, tragédiáról nincs szó. Mindent megtettünk, a tanulság az, hogy ilyen hőfokú meccsen, okosabban kell játszani ahhoz, hogy nyerni tudjunk, és higgadtabbnak kell maradni a végjátékra. A Zaragoza erős csapat, 12 emberes rotációjuk van, de ellenük is partiban voltunk, ami azt igazolja, hogy bárki ellen képesek lehetünk nyerni. Fontos, hogy a spanyol együttessel szembeni összevetésben 1 ponttal jobban állunk, ennek még lehet jelentősége a csoportkör végső helyezését illetően. A szurkolóinknak köszönjük szépen a biztatást, bár jó messzire tették őket a pályától ebben az óriási csarnokban, de a négyezernél is több hazai drukker jelenlére ellenére, végig hallattuk a szurkolásukat, ami nagy segítséget jelentett ezen a mérkőzésen.

