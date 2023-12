Az NB I-es labdarúgó bajnokság őszi utolsó, 17. forduló mérkőzése a mindenkire veszélyes Puskás Akadémia FC otthonába szólította a Mezőkövesd Zsóry FC gárdáját, amely a kezdés előtt az utolsó helyen tanyázott. A vendégeknél Gomist öt sárga lapja miatt nem lehetett nevezni, helyére Kállai Z. került és nem meccselhetett Kuttor Attila, akit legutóbb két sárga lapja miatt egy találkozóra tiltottak el, a vezetőedzőt Tóth Mihály helyettesítette. A dél-borsodiaknál kulcskérdés volt a gólszerzés, hiszen a két legutóbbi hazai összecsapását egyaránt azért veszítette el 2–0-ra, mert egyetlen játékosa sem tudott a kapuba találni. A fürdővárosiakat vagy húszan kisérték el, de velük sem voltak túl sokan az arénában.

A vonal fölött

Azzal a koreográfiával kezdődött a mérkőzés, amit mindenki várt. Az MZSFC megszállta a kapuja előterét, főleg a saját 16-osának környékét és kontratámadásokra rendezkedett be. A hazaiak pedig sok adogatással, a labda ide-oda járatásával próbálták megbontani a dél-borsodiakat. A találkozó elején akadt is néhány lehetőségük a feketében játszó PAFC-nak, tagjaik fejeltek és lőttek, de próbálkozásaik nem jelentettek veszélyt Piscitelli kapujára. A 20. percben orrba vágták Beriashvilit, aki vérzett, ezért ápolásra szorult. A játékszert ebben az időben inkább az otthoniak birtokolták, ennek ellenére a 24. percben Molnár G. szabadrúgása okozott némi gondot Markeknek. Nem sokkal később Drazic kapott egy kiugratást, de tanácstalan volt, így az akcióból nem lett semmi. A 44. percben Cseke középről, jobbal célzott, az elvetődő Markek pedig tisztázott. Gyenge volt az első félidő, a játék igazolta a nulla nullát.

Némi meglepetést okozott, hogy a trénerek nem változtattak, holott erre jó okuk lett volna. Az 59. percben elfogyott a türelme a mestereknek, akik négy poszton is cseréltek. A második félidő közepén, a halvány poroszkálásban az látszott, hogy amelyik alakulat szerez egy gólt, páholyba kerül. A védelmek jól álltak a lábukon, így elsősorban a véletlenben bízhattak a felek. Azt persze nem lehetett tudni, hogy az idő melyik társaságnak dolgozik, a 70. perc tájékán levegőben lógó iksz viszont a Mezőkövesdnek volt kecsegtető. Kiegyenlített poroszkálás folyt a gyepen, a 76. percben Molnár G. közel áll a vezető gólhoz, labdája azonban megpattan az egyik védőn. A 79. percben Derdák játékvezető fülesét kellett szerelni, ezért átmeneti szünetet rendelt el. A hajrá tanácstalanságát Gruber lesgólja törte meg, majd a házigazdák késleltették, a látogatók siettették az idő múlását. Az öt perces hosszabbításban nem történt semmi, így a döntetlen igazságosnak mondható és a matyóvárosiak számára részsiker, hogy a vonal fölött telelnek.



Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd Zsóry FC 0–0

Felcsút, 500 néző. V.: Derdák (Kóbor, Aradi).

Puskás Akadémia FC: Markek (6) – Szolnoki (5), Maceiras (5), Stronati (5), Ottewill (5) – Corbu (5), Favorov (5) – Golla (5), Levi (6), Nagy Zs. (5) – Colley (5). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (6) – Kállai K. (5), Pillár (5), Beriashvili (6), Vajda S. (6) – Cseke (6), Cseri (5), Kállai Z. (5), Nagy G. (5) – Molnár G. (5), Drazic (5). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Colley helyett Gruber (5) az 59., Levi helyett Soisalo (5) az 59., Favorov helyett Plsek (5) az 59., Kállai Z. helyett David Babunski (5) az 59., Nagy Zs. helyett Komáromi (–) a 70., Szolnoki helyett Puljic (–) a 74., Cseri helyett Nahirnij (–) a 81., Drazic helyett Szalai (–) a 94., Molnár G. helyett Kojnok (–) a 94. percben.

Sárga lap: Cseke a 22., Colley az 53. percben.

Hornyák Zsolt: – Csapatomnak megköszöntem a fél évet. Az volt az érzésem, hogy a meccs karácsonyi hangulatban zajlott. Nem játszottunk rosszul, de semmit sem tudtunk kihozni a támadásainkból. Azért volt pár lehetőségünk, ezekből egy gólt legalább kellett volna szerezni. Tudtuk, hogy a Drazic-Molnár G.-Cseri tengely veszélyes, örülök, hogy semlegesíteni tudtuk őket. A jövőben javítani kell a helyzetkihasználásunkon, ez révényes arra, ha az ellenfél védekező stílusban futballozik.

Tóth Mihály: – Megérdemelten szereztünk egy pontot, mert nagyon jól futballoztunk. A játékosok átvették azt a filozófiát, amit egész évben próbáltunk képviselni, kisebb-nagyobb sikerrel. Kicsit azért csalódottak lehetünk, mert voltak helyzeteink, így ezt a meccset megnyerhettük volna.