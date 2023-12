A DVTK Medicalban lévő első emeleti termükben, majd a ház második szintjén lévő tárgyalójukban jóval több, mint százan zsúfolódtak össze. A versenyzőket képviselő kicsik és nagyok, a sikeres szakosztály elöljárói és edzői, valamint az anyukák és az apukát, továbbá a szimpatizánsok remek hangulatot teremtettek a szőnyegen, meg a karácsonyfa körül.



A szülőket méltatta

A legendás Repka Attila, aki az 1992-es, barcelonai ötkarikás játékokon szerzett bajnoki címet, ezen a rendezvényen mutatkozott be „örökösként”, hiszen dr. Szinay Attilától – aki az országos elnökség tagjaként tovább ügyködik – vette át a szakosztályvezetői tisztséget.

– A tizenegyedik helyet szereztük meg az országos rangsorban, közben szinte mindegyik hazai és külföldi utánpótlás viadalon öregbítettük egyébként is jó hírnevünket – kezdte az olimpiai aranyérmes, majd hozzátette: – Izmosodtunk a szőnyegen, erősödtünk a vármegye néhány településén, így volt elöljárónk jóvoltából tizenketten kapnak jutalmat és a trénereknek is kellemesebbé tehetjük a legszentebb napjaikat.

A műfaj halhatatlan ikonja ezután a szülők felé fordult és veretes szavakkal ecsetelte, hogy nélkülük semmire nem jutottak volna, hiszen ők voltak azok, akik az edzésekre hozták és vitték csemetéiket, aztán elkísérték lányaikat és fiaikat a különböző szintű eseményekre.

A nagyok pedig a múlt szombat esti gálán is kitettek magukért: a batyus vacsorára olyan finomságokkal halmozták el a jelenlévőket, hogy esélyük sem volt arra, hogy végigegyék az „étlapon” szereplő kínálatot.

A képen: a kicsik hódoltak elmaradhatatlan szórakozásuknak, ismét fociztak Fotó: Bujdos Tibor