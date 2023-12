Röplabda: Magyar Kupa

Férfi Magyar Kupa, nyolcaddöntő, visszavágó

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika – Dág KSE (Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont, szerda, 19.00)

Toronyai Miklós, a VRCK vezetőedzője: – Nem úgy sikerült a ráhangolódásunk erre a visszavágóra, ahogyan azt szerettük volna, ugyanis a hét végi bajnokit, hazai pályán elveszítettük a Debreceni EAC-cal szemben. A tudása alatt játszott a csapat, de van ilyen, egy ilyen rosszabbul sikerült mérkőzés nem ok arra, hogy temessük magunkat. Annál is inkább, mert az Extraligában a 4. helyen állunk, és ezt a szezon előtt aláírtuk volna. Sajnos, görcsösek voltunk vasárnap, ami rossz döntéseket eredményezett, ezt próbáltuk meg helyrerakni az azóta eltelt két napban. Hiába a 3:0-s előnyünk az első meccsről, és hiába a hazai környezet, ezt a terhet most el kell viselnünk. Biztos vagyok abban, hogy a Dág maximálisan bele fog állni a mérkőzésbe, nekünk elsősorban magunkra kell figyelnünk, szem előtt tartva, hogy azért mi vagyunk jobb pozícióban.