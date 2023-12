Az ötkarikás szervezet hosszú évek óta nagy gondot fordít arra, hogy tagjait, a sportélet személyiségeit, a sajtó munkatársait és a mozgalommal szimpatizálókat örökre szóló ajándékokkal halmozza el.

Ajándékok

Így volt ez a napokban tartott fővárosi közgyűlésükön is, ahol a Pesti Vigadóban kiosztott ajándékcsomagok igazi kincseket tartalmaztak. A karácsonyfa alá mindenki megkapta a Sport 2023 évkönyvet, a sorozat előélete egészen 1984-ben rendezett a Los Angeles-i játékokig nyúlik vissza, az akkori „bojkott kiadványt” azonban bezúzták, így kész csoda, ha valakinek a gyűjteményében ez is megtalálható. A mostani mű is több száz oldalas, csodálatos képanyaggal fűszerezett és a magyar, valamint a világ sportjának teljes idei keresztmetszetét bemutatja.

A MOB pedig a jövő nyári párizsi játékokra való felkészülés jegyében a világváros jelképével ellátott könyveket és mappákat is készített annak érdekében, hogy a honi testkultúra krémje már most a július 26-án kezdődő és augusztus 11-én véget érő XXXIII. olimpiáról álmodjon és időszerű feljegyzéseit ezekbe írja be. KT

A képen: Schmitt Pál volt köztársasági elnök, kétszeres párbajtőr olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a NOB tiszteletbeli tagja, Gyulay Zsolt, a MOB kétszeres kajakos olimpiai aranyérmes elnöke és Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a párizsi határidőnaplóval Fotó: MOB/Szalmás Péter