A HRT Racing színeiben és a Pirelli gyári támogatásával áll rajthoz Csomós Miklós és Nagy Attila a 2024-es FIA Rally Európa-bajnokságon. A borsodi páros jövőre a harmadik szezonját kezdi a kontinens legrangosabb nemzetközi sorozatában, ahol az első ERC-győzelmükért szeretnének harcba szállni.

A kettős ebben az esztendőben már Pirelli abroncsokon futott, a jó eredményeken köszönhetően a társaság olaszországi központjában beválogatták őket a gyári versenyzők közé. Csomósék számára ez hatalmas elismerés és egyben óriási lehetőség is, hiszen így hozzáférhetnek a gumigyártó több évtizedes tudásához is.

Új csapatban

Szintén újdonság lesz, hogy a népszerű egység a HRT Racing színeiben indul a 2024-es versenyeken. A magyar csapat három esztendeje történt alapítása óta gőzerővel fejlődik, mostantól pedig Mixiékkel egyesülve tovább erősödhetnek. Az Európa-bajnokságon (ERC) továbbra is a jól bevált Skoda Fabia Rally2 evóval állnak rajthoz, amelyet a Mixi csapat üzemeltet. Ehhez nyújt sportszakmai, logisztikai és szponzorációs támogatást a HRT Racing. Csomósék első Eb-szereplésével egy időben indult a HUMDA Academy, mostani nevén a Hungarian Motorsport Academy, amelynek a páros harmadik éve kiemelt támogatottja.

Nagy lehetőség

– Óriási elismerés a csapatunk és számomra is, hogy a motorsport világában az egyik legmeghatározóbb cég, a Pirelli gyári támogatást nyújt nekünk - szögezte le előre Csomós Miklós. - Idén is Pirelli gumikkal versenyeztünk, amelyekkel maximálisan elégedett voltam. Most az még szorosabb lesz a kapcsolatunk. Mondanom sem kell, hogy mekkora előny, ha egy ilyen komoly cég több évtizedes tapasztalatára támaszkodhatunk. Nagyon örülök a HRT Racing és a csapatunk között kialakult kapcsolatnak is, amely sokkal több annál, minthogy szakosztályt váltunk. Sportszakmai, logisztikai, szponzorációs és utánpótlás nevelés kérdésében is együttműködünk majd. Remélem, hogy a HRT hírnevét a 2023-as junior Európa-bajnoki címük után jövőre mi is jó eredményekkel tudjuk öregbíteni. Harmadik éve nagyon fontos partnerünk a HM Academy. Az ő támogatásuk nélkül nem tudtuk volna megvalósítani az Európa-bajnoki programunkat. Büszkék vagyunk rá, hogy továbbra is a program tagjai lehetünk.

Egyszer fent, egyszer lent. A megállapítás jellemző volt a sárospataki ralis 2023-as szereplésére. Feledhető és a tanulságos események mellett felejthetetlen futamok is színesítették a mögöttünk hagyott szezont.

– Az idei évünk egy kicsit kalandosabbra sikerült, mint ahogy terveztük, de nagyon szép eredményeket értünk el, gondolok itt akár a Barum Rally második, vagy a Győr Rally első helyére - tette hozzá Csomós Miklós. - Szeretném megköszönni valamennyi támogatónknak, hogy 2023-ban mellettünk álltak és hogy jövőre is számíthatunk rájuk. Ez óriási dolog. Mint ahogyan az is, hogy ennyien szurkolnak nekünk, Atival jövőre is mindent megteszünk, hogy ezt a sok szeretetet jó eredményekkel háláljuk meg.

Meggyőzték az olaszokat

– Mezey Tamás, a Pirelli versenyabroncsokat forgalmazó Autogumiplaza.hu tulajdonosa is örömét fejezte ki, hogy Csomósék ekkora lehetőséget kaptak. A miskolci cégvezető szerint mindez az elmúlt évek kemény munkájának az eredménye. Óriási dolognak tartom, hogy Csomós Mixi és Nagy Attila jövőre Pirelli gyári támogatott versenyzők lesznek - jelentette ki Mezey Tamás. - Mixiék főleg a Barum Rallyn és a Rally Hungaryn nyújtott teljesítményükkel vívták ki maguknak ezt az elismerést. Komoly tényezőkké váltak az Eb-n, amit a milánói központban is így gondolnak. A gyári támogatásnak természetesen van anyagi oldala is, de szerintem sokkal fontosabb a sportszakmai segítség, amit a Pirelli szakembereitől kapnak majd a versenyeken. Szeretnék én is a lehető legtöbb futamukra elmenni, hogy személyesen is segítsem őket, és nagyon bízom benne, hogy jövőre sok jó ERC eredménynek örülhetnek a szurkolók.