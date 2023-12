A medencében kezdte, majd egy ideje már a parton dolgozik, edzőként, illetve játékvezetőként. Utóbbiként túl van az élvonalbeli debütáláson, pedig még csak januárban lesz 23 esztendős.

– Amennyiben jól emlékszem, akkor 2005-ben a szüleim vittek el úszásoktatásra, a diósgyőri uszodába, Cretiu Líviuhoz, vagy ahogy mindenki ismeri, Dzsonihoz – kezdte Kendeházi Máté, az MVLC utánpótlás trénere, a klub videóelemzője. – Voltam utána a sportiskola úszó szakosztályában, míg 2012-ben az elsők között kerültem át az akkor megalakult Miskolci Vízilabda Clubba. Ekkor 11 éves voltam, a gyermek III-ban pólóztam, Török Viktor trenírozott bennünket.

Másfajta szolgálat

Több korosztályban is vízilabdázott Kendeházi Máté, viszont pólós pályafutása hat esztendő után, 2018-ban befejeződött.

– Utolsó éves ifistaként már nem játszottam. Viszonylag hamar rájöttem, hogy az én utam nem ez lesz, a vízben töltött percek, hanem másfajta szolgálat – tette hozzá. – Még a döntés előtt úgy nézett ki a napom, hogy kora délutánig a gimnáziumban voltam, aztán otthon gyorsan megtanultam, és négykor már a Kemény Dénes uszodában tartózkodtam. Popovics Miklós edző megengedte, hogy ott legyek mellette, figyeljem az edzéseit, lehetőséget adott arra, hogy belelássak a háttérbe, amit ezúton is nagyon köszönök. Aztán amikor az övé befejeződött, hatkor kezdtem a saját tréningemet. Miklós egyébként megbeszélte ezt a dolgot Bachner András szakmai igazgatóval, aki áldását adta, ami szintén fontos volt. Maga a sportág szeretete, a mélyebb érdeklődés iránta meg volt, mondhatni megfertőzött az itteni légkör, ezért soha nem volt kérdés, hogy a vízilabdában maradjak.

A fiatal sportember következő lépése az volt, hogy 2019 elején elvégezte a Magyar Vízilabda Szövetség által meghirdetett játékvezető tanfolyamot, Császár György vezetésével, akit a pólóban senkinek sem kell bemutatni.

– A kapott végzettség valamennyi osztályra érvényes volt, viszont mivel csak 2020-ban érettségiztem, addig nem vezethettem tétmeccseket, mindössze az asztalnál ülhettem, és mértem az időt – árulta el Kendeházi Máté. – Addig ugyanakkor számos edzőmeccsen kaptam meg a lehetőséget nevelőegyesületemnél, mindegyik nagyon hasznos volt gyakorlás, tapasztalatszerzés szempontjából. Itt is a kicsiknél indultam, és természetesen folyamatosan jöttek a tanácsok, hogy mi volt jó, mi nem. Sosem válogattam a mérkőzések között, mindegyik más, mindegyik tud hozni valami újat.

Négyszáz, ötszáz

Az érettségi után nem kellett sokat várni arra, hogy megkapja első hivatalos találkozóját a miskolci edző-bíró.

– 2020. szeptember 20-án a Dunaújváros – Fehérvár leány, gyerek meccsen fújtam, a kollégám Kovács Soma volt, aki ma már nemzetközi vizsgával rendelkező játékvezető – nyilatkozta Kendeházi Máté. – A játékvezetéssel párhuzamosan megkezdtem a tanulmányaim a fővárosban, az ELTE-n, sportszervező szakon. Így, mivel akkor sokat, heti szinten többször voltam Budapesten, lehetőség nyílt arra, hogy ott, vagy a környéken meccset kapjak. Köszönöm a bizalmat a szövetségnek, hogy nulla kilométeresként megadták rögtön a lehetőséget.

A felnőtteknél való bemutatkozásra 2022 őszéig kellett várnia a 2001-es születésű játékvezetőnek.

– Akkor, október 15-én megkaptam az első élvonalbeli munkát, a női OB I-ben a Ferencváros – III. ker TVE összecsapást, a Népligetben, az eredmény 20-6 lett. Ezzel az egyik legfiatalabb bíró lettem, aki elsőosztályú meccset fújt – sorolta Kendeházi Máté. – A világ egyik legjobb férfi bajnokságának számító magyar OB I-ben idén februárban állhattam először a parton, február 24-én az FTC-Telekom – Kaposvári VK mérkőzésnek voltam az egyik dirigense. Összesen eddig valamivel több négyszáz hivatalos találkozót vezettem a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az edzőmeccseket nem tartom nyílván, de ezzel együtt meghaladja az ötszázat. A mai napig örömmel megyek bármilyen mérkőzésre, játszanak fiatalok, vagy öregfiúk, igaz, más-más vérmérséklet kell hozzá. Sok szép rangos eseményen vehettem már részt, ilyen volt a 2022-es budapesti világbajnokság, ahol a háttérmunkában működtem közre. Továbbá az idei férfi A-Híd Vasas Plaket – FTC-Telekom Magyar Kupa-döntőben gólbíró voltam, ami ugyancsak egy fontos szerep volt.

Maradandót alkottak

A miskolciak 2011-2012-es korosztályát edző szakember a kettős munkájáról is beszélt.

– Nem szeretném, ha a játékvezetés sérülne, ezért értelemszerűen nem vállalok, nem vállalhatok olyan mérkőzéseket, amelyeken az MVLC az egyik fél, vagy az érintett klub egy csoportban van velünk – osztotta meg ezt is Kendeházi Máté. – Az edzősködés terén, úgy érzem, a jelenlegi korosztályomat, az ebben az életkorban lévőket tudom a legmegfelelőbben segíteni a tudásommal. A játékvezetéssel semmi esetre sem szeretnék leállni, a későbbiekben megcsinálnám a nemzetközi vizsgát, de ehhez szükséges még további rutin, bizonyos mérkőzés szám, és szövetségi ajánlás. Bízom benne, hogy továbbra megkapom azt a támogatást, mint eddig. A sikerek, a meccsek mellett élmény ezen közösség tagja lenni, megismerni olyan embereket, akikre számíthatok és barátként tekinthetek. Büszke vagyok arra, hogy olyan kollégákkal dolgozhatok együtt, akik maradandót alkottak a sportágban, mint például az Európa-, világ, és kétszeres olimpiai bajnok Fodor Rajmund. Nagy lehetőségként élem meg, hogy már többször dolgozhattam vele. A teljesség igénye nélkül: vezettem már a jelenlegi szövetségi kapitánynak, Varga Zsoltnak, a Bíró Attila-féle női válogatottnak edzőmeccset, klubedzőként Mihók Attilának, Slobodan Nikicnek, Gerendás Györgynek, Sike Józsefnek... Persze, ebben a szakmában is vannak olyan napok, mint a sportolónak, hogy nem úgy sikerül egy mérkőzés, de sose voltam, vagyok rest gyakorolni. Ez a titka, a minél több meccs, ha egy sportoló nem edz, vagy rosszul edz, a produkció is olyan lesz, ez nálunk is így van. Jó érzés kiállni, és a legjobb tudásom szerint levezetni az adott összecsapást, ami felelősség is egyben. Egy rutinos kollégámat idézném, „mi élet-halál urai vagyunk a meccsen”, tehát óriási felelősségünk van, nagyon fontos a rend, a fegyelem, a tekintély. Vélemények szerint az a jó vízilabda játékvezető, aki, ha bejön az uszodába, már tudják a csapatok, hogy mire számíthatnak. A tévedés, benne van, el kell ismerni, korrigálni kell, de egy bizonyos szint alá nem lehet menni. MI



Köszönetek

Kendeházi Máté úgy gondolja, nem lehet elég hálás azoknak, akik segítik, támogatják.

– Az MVLC-nél az első pillanattól kezdve megkaptam a bizalmat, minden téren, köszönet a vezetőknek, a stábtagoknak, az edzőkollégáknak, vétek lenne egyesével említeni őket, mert nem szeretnék kihagyni senkit sem. Ugyancsak hála az MVLSZ volt és jelenlegi vezetőinek, együttesen mindegyik fél elengedhetetlen a fejlődéshez, ha ezek nincsenek, bizonyosan nem tartanék ott, ahol tartok. És persze nem lehet kihagyni a családomat, a közvetlen környezetemet, a szűnni nem akaró bíztatásukat, ha a szüleim akkor nem visznek le az uszodába, akkor ez az egész nem kezdődik el. Sosem felejtem el, honnan indultam, mindig is büszkén vállaltam, és vállalom, hogy miskolci vagyok – jegyezte meg még ezt is a fiatal edző-bíró.