Néhány hete még elképzelhetetlennek tűnt, hogy ne telne meg a kisvárdai stadion vendégszektora a DVTK elleni meccsen (vasárnap 13.00-tól játsszák a Kisvárda MG – DVTK bajnokit), ugyanis a Diósgyőr mérkőzéseit a piros-fehér drukkerek részéről óriási érdeklődés övezte. A labdarúgó NB I 2023/24-es évadjának első 10 fordulójában három (!) olyan DVTK bajnoki is volt, amelyen az összes jegyet megvásárolták a csapat szurkolói.



Három plusz egy

A 2. fordulóban, a Mezőkövesd Zsóry FC elleni, idegenbeli, 4-2-es siker alkalmával mind a 667 vendégjegy gazdára talált, de ettől is több Diósgyőr drukker volt a stadionban, mert a hazai szektorokba is beszivárogtak.

A 6. fordulóban, az MTK Budapest elleni, idegenbeli 2-1-es vereség alkalmával mind a 680 vendégjegy gazdára talált, de ettől is több Diósgyőr drukker volt a stadionban, mert a hazai szektorokba is beszivárogtak.

A 10. fordulóban, a Ferencvárosi TC elleni, hazai 2-1-es vereség alkalmával 12 178 fő volt jelen a stadionban, ahová minden jegyet eladtak, és mivel a vendégek 1100 bilétát vásároltak meg, elméletileg 11 078 fő foglalt helyet a hazai lelátórészeken, de ettől valamivel kevesebb volt a diósgyőri érzelmű, ugyanis néhány fővárosi szimpatizáns beszivárgott ide.

(A 9. fordulóban lejátszott, Újpest FC elleni, idegenbeli 2-0-s vereséget is nagy létszámú diósgyőri tábor látta élőben, az 1178 fős vendégszektort ugyan nem sikerült teljesen megtölteni, mert ,,csak” 900 jegy fogyott el ide.)

Nyolcvan

Ebben az évadban negyedik alkalommal vásárolhatnák meg az összes jegyet a DVTK drukkerek, de az NB I-es mezőny legkisebb létesítményébe, a 2990 fő befogadására alkalmas kisvárdai, Várkerti stadion mindössze 264 fős vendégszektorába, szombaton reggel 7 órakor még 80 biléta gazdára várt.

Érdekesség, hogy pénteken 13 órától szombat reggelig mindössze 3 vendégjegy kelt el.

A korábbi nagy érdeklődés alábbhagyása nagy valószínűséggel a csapat visszaesett teljesítményével van összefüggésben, a DVTK az előző két bajnokiját egyaránt elveszítette, két hete a Paksi FC vendégeként 4-1-re kaptak ki, egy hete a Zalaegerszegi TE FC-től, hazai pályán pedig 3-0-ra. Az 1-7-es gólkülönbségű meccsek egyetlen találatát 11-esből szerezte a Diósgyőr, vagyis az előző két bajnokin nem sikerült akciógólt elérni.